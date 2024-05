Castelnau-le-Lez - Objectif 45 points de vente en 2030 : DO&KA annonce 3 nouvelles ouvertures cette année

L’enseigne DO&KA, spécialisée dans la vente d’alimentation et d’accessoires pour animaux de compagnie, fondée par Grégory Vayssettes et Erwan Estevan à Castelnau-le-Lez (34), garde le cap vers l’objectif qu’elle s’est fixé : au rythme de 5 à 10 nouvelles franchises par an, la tête de réseau compte atteindre les 45 points de vente à échéance 2030. Ce printemps, le réseau annonce ainsi trois nouvelles ouvertures : une première au Lamentin en Martinique, la seconde à Besançon (25) et la troisième dans la région d’Avignon (84).

Avec quatre points de vente à son actif (Castelnau-le-Lez, Clermont-l’Hérault, Vedène et Millau) et l’annonce de trois nouvelles ouvertures en 2024, DO&KA poursuit son implantation sur le territoire national et ambitionne de devenir la référence de l’animalerie spécialisée en matière d’expertise et de bien-être animal en France avec pour ligne de mire l’ouverture de 45 points de vente d’ici 2030.

Dans les prochains mois, ce sont donc trois territoires qui verront s’implanter un point de vente DO&KA. Au Lamentin, en Martinique, Laurence GUITTEAUD et Lucas FACELINA (déjà entrepreneurs sur d’autres secteurs d’activités) ouvriront un nouveau magasin au mois de juin. En juillet, ce sera à Besançon dans le Doubs que DO&KA s’implantera sous l’impulsion du duo Marie et Cyril JACQUES, restaurateurs dans la région à la recherche d’un nouveau challenge professionnel. Dans le département du Vaucluse, un projet de déménagement est prévu pour le mois de novembre. Ce nouveau magasin continuera ainsi de couvrir la région avignonnaise.

« Avec ces trois nouvelles ouvertures prévues cette année, nous sommes confiants : l’objectif que nous nous sommes fixés, de 45 points de vente

en 2030, nous semble réalisable. De nouveaux projets de signatures devraient se concrétiser, nous l’espérons, dans les prochains mois. Nous restons donc, plus que jamais, à l’écoute des candidats à la franchise souhaitant s’investir dans un réseau dynamique. Notre réseau est jeune, donc de nombreuses opportunités sont à pourvoir sur l’ensemble du territoire national », expliquent Erwan ESTEVAN & Grégory VAYSSETTES, fondateurs de DO&KA.

L’enseigne DO&KA récompensée au salon Franchise Expo :

DO&KA a remporté récemment sur le salon Franchise Expo à Paris le prix «Créateur de Croissance 2024 - Catégorie Jeune Réseau » décerné par Franchise Management, leader du conseil aux réseaux de franchise et commerce associé. L’obtention de ce prix représente, pour le jeune réseau, un gage de qualité pour les porteurs de projets et prouve que DO&KA a toute sa place en franchise grâce à son niveau d’exigence et sa vision à long terme. En effet, depuis sa création, DO&KA n’a de cesse de se remettre en question pour améliorer son concept et se démarquer de la concurrence. « L’obtention de ce prix est pour nous une très belle récompense qui vient souligner deux ans de travail acharné pour entrer en franchise ainsi que notre capacité d’écoute, de remise en question au quotidien, d’appliquer les conseils pour avancer plus vite ainsi que notre grande motivation. Nous croyons dur comme fer en notre concept et nous sommes très heureux que notre investissement soit ainsi récompensé », explique Erwan ESTEVAN, co-fondateur de DO&KA.

Informations : https://doetka.fr/