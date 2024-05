Montauban - ATTILA ouvre une agence à Montauban

ATTILA, entreprise spécialisée dans la réparation et l’entretien de toitures, ouvre une agence à Montauban

Avec déjà 120 agences en France, le groupe ATTILA poursuit son déploiement national avec l’ouverture d’une agence à Montauban.

La nouvelle agence montalbanaise ATTILA sera localisée au 76 rue Léon Cladel à Montauban et ouvrira ses portes le 29 avril 2024.

Son dirigeant, Alberic FANTINEL, couvrira toute l'agglomération, accompagné de son équipe rassemblant une dizaine de collaborateurs : commerciaux et techniciens.

« Avec l’ouverture de l’agence de Montauban, nous voulons proposer aux habitants et aux entreprises un service d’entretien de toiture sur-mesure et adapté à tout type de toits, qu’ils soient industriels, traditionnels, en terrasse ou amiantés.»

Un nouveau métier sur un secteur porteur

Avec plus de 1 000 collaborateurs en France, la franchise ATTILA attire de manière exponentielle depuis maintenant 20 ans.

Le secret de sa réussite ? une activité porteuse sur laquelle ATTILA a développé une véritable expertise métier : assurer la pérennité des toitures en fournissant un service régulier de réparation, d’entretien et de maintenance des toits (qu’ils soient industriels, traditionnels, en terrasse ou amiantés.)

Les services

Du bilan de toiture à l'élaboration de contrats d'entretien, ATTILA prend en charge l’ensemble des problématiques liées à l’entretien et à la réparation des toitures au travers de 5 métiers : Urgence, Diagnostic, Réparation, Entretien et Amélioration.

Urgence : intervention rapide suite à un sinistre ou événement météorologique exceptionnel (chutes de neiges abondantes, vents forts, pluies) permettant de minimiser son impact et de réparer les dégâts causés dans les meilleurs délais

Diagnostic : recherche et analyse d’une partie ou de la totalité de la toiture pour identifier l’origine d’un problème ou lister tous les éléments qui doivent être réparés de manière prioritaire

Réparation : réparation des toits faisant suite à une fuite, un défaut d’étanchéité ou toute autre problématique, pour rendre la toiture sûre et pérenne

Entretien : démoussage, débouchage de chéneau etc...le service d’entretien régulier permet de limiter l’usure prématurée du toit

Amélioration : changement ou rénovation des éléments venant s’ajouter à la couverture des bâtiments : vélux, chéneaux etc. Ces derniers ont plusieurs utilités, laisser passer la lumière, évacuer les eaux de pluies, sécuriser la toiture, protéger les habitants...

La création d’ATTILA émanait d’un constat de son fondateur, Benoît Lahaye : il est plus durable d'entretenir sa toiture pendant 20 ans que d’effectuer sa réfection complète.

Il est donc important de prévenir tous types de menaces, via un suivi régulier. Entre autres, le temps et le climat ont des conséquences néfastes sur les toitures. La détection anticipée de ces problématiques permet de limiter les dégâts et de préserver la bonne santé de son toit.

En imaginant et en proposant un service d’entretien et de réparation régulier, la recette ATTILA était née !

L’entreprise se positionne ainsi comme un véritable « défenseur du Capital-toit » mettant en œuvre toutes les solutions techniques nécessaires pour assurer la protection et la longévité des toits de ses clients (professionnels comme particuliers).

????Cette vision est particulièrement en phase avec les attentes environnementales et économiques actuelles, en s’inscrivant dans un principe de durabilité, de préservation des ressources, d’économie d’énergie et de matériaux.

Et la demande connaît une forte croissance, aussi bien sur le secteur BtoB que BtoC.

Pour répondre aux besoins du marché, ATTILA vise l’ouverture de 80 nouvelles agences en France d’ici 2027.