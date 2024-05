Nimes - Soirées dégustation Les Estivales par les Vignerons Créateurs

Tous les premiers vendredis de juin, juillet et août, les Vignerons Créateurs donnent rendez-vous aux amateurs de vin, clients et touristes dans l'un de leurs caveaux. Ces soirées dégustation, animées par des groupes musicaux, sont des invitations à partager un moment en toute convivialité, à découvrir les vins et à rencontrer les vignerons. Chaque soir, à partir de 19h30, une sélection de vins en AOP et IGP sera proposée à la dégustation en rouge, rosé et blanc.

le 7 juin 2024 au Caveau de Bouillargues (rue de la Cave coopérative), soirée animée par Les Mozquitoz

le 5 juillet 2024 au Caveau de Bellegarde (RD 6113), soirée animée par The New Passengers

le 2 août 2024 au Caveau de Jonquières-Saint-Vincent (20 rue de Nîmes), soirée animée par les Fifty Ways

Pour 5 euros, les festivaliers se verront offrir un verre sérigraphié et pourront découvrir à la dégustation deux vins différents. Ensuite, des tickets dégustation à 2 euros leur permettront de déguster d'autres vins.

Des Food Trucks proposeront aux participants une restauration sur place.