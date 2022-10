Colomiers - L'YMCA reçoit les élus de la Région

« La bataille pour l’emploi et l’accès à un travail pour tous est une mobilisation de tous les instants pour le conseil régional », explique la vice-présidente d’Occitanie Marie Piqué, en venant ce mercredi visiter les locaux de l’association YMCA à Colomiers. Implantée sur les anciennes usines Canon de Colomiers l’entreprise adaptée permet depuis plus de 60 ans l’insertion par le travail de personnes en situation de handicap, d’exclusion ou de difficulté sociale. Le panel des activités développées est très large. « Nous avons des activités de blanchisserie pour des clients tels que Tisseo ou Airbus, de l’usinage de pièces pour plusieurs sous-traitant de ce dernier également, mais aussi des travaux de reprographie et d’aide à la production d’objets de communication », détaille Marc Beauvais, Président de l’Association qui possède aussi une usine avec des ateliers adaptés sur le secteur de Cahors et bien connue de Marie Piqué.

Accompagnée de ses collègues conseillers régionaux Henry Brin, élu Gardois délégué au handicap et Philippe Briançon, adjoint au maire de Colomiers, la vice-présidente est venue échanger avec les membres du conseil d’administration de l’YMCA et prendre le poult « sur le terrain » d’une association « qui met l’humain sous toute ses formes, au cœur de son projet et de ses actions ».

Après une réunion de présentation de l’histoire du groupe, les élus ont été amenés à faire le tour des ateliers, à la rencontre des personnels. « Nous avons un travail collectif à faire pour présenter les nombreuses perspectives qu’un ESAT peut donner aux personnes en besoin d’accompagnement », explique Marc Beauvais. « C’est un plaisir pour nous d’accueillir cette délégation d’élus régionaux, cela nous permet de faire connaître nos métiers et de déconstruire les préjugés qui peuvent parfois exister autour des établissements de services d’aide par le travail ».

Un plaisir partagé par les élus. « Cette visite donne du Beaume au cœur car tout y est », abonde Henry Brin qui a apprécié à la fois « l’exemplarité sur le management, la manière de gérer les différences pour en faire une plus-value et surtout les dimensions circulaire et solidaire des activités d’une entreprise mobilisée pour ne laisser personne sur le bord de la route ». Et pour Philippe Briançon d’ajouter : « YMCA fait partie du patrimoine économique de Colomiers. En ces temps de difficultés économiques, il paraît très important pour la municipalité comme pour la Région d’être aux côtés des acteurs majeurs qui font nos territoires et de les accompagner ».

En 2018, la région Occitanie a lancé un grand plan régional pour la prise compte des handicaps. Composé de 25 actions phares, de la mise en accessibilité des gares et lycées à la formation des personnes en situation de handicap, ce plan doit faire l’objet d’un bilan prochainement. « Ces visites sont nécessaires pour les élus afin de faire remonter depuis le terrain les réalités concrètes et en prendre compte dans l’élaboration de nos politiques publiques », conclut Marie Piqué.