Hérault - Deux candidats viennent de l'Hérault pour le retour d'incroyable talent le 23 Octobre

C'est reparti ! La saison 19 de La France a un incroyable talent est de retour sur M6 à partir du 23 octobre à 21h10 puis tous les mercredis. Karine Le Marchand, notre maîtresse de cérémonie, sera toujours accompagnée de nos 4 super-héros : Éric Antoine, le maître incontesté de l’extraordinaire et de l’humour décalé, Hélène Segara, l’icône de la chanson française, Marianne James, la virtuose des vocalises et de la répartie mordante et Sugar Sammy, la rock star de la punchline.

Pour ce premier épisode des auditions, deux candidats viennent de l'Hérault :

**Ibra Acro Boy** : Acrobate de génie, Ibra vous réserve une cascade spectaculaire. Après avoir sauté par-dessus des obstacles, cette fois, il vise encore plus haut : il tentera de survoler non pas une, ni deux, mais huit personnes ! Un exploit jamais vu dans l’émission. Parviendra-t-il à franchir ce cap sans toucher terre ?

**Cuscus Steel** : Amoureux des sensations fortes… au sens littéral ! Cuscus est un mangeur de piments qui va tenter de battre le record du piment le plus puissant au monde. Et comme si ça ne suffisait pas, il lancera un défi épicé au jury. Parviendra-t-il à dompter les flammes ou finira-t-il en larmes ?