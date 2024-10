Lozère - DUO FRANCK VIGROUX / REMI CHECCHETTO - Festival des Sources Poétiques

Lors du festival des Sources poétiques, venez vivre une expérience sensorielle inédite avec le duo Franck Vigroux et Rémi Checchetto : chacun prendra la parole afin de dire ensemble « Et pourquoi ça s’arrêtait la guerre ».

Rémi Checchetto est un écrivain français aux multiples talents : dramaturge, poète, et auteur de théâtre, il travaille depuis plus de 15 ans avec une diversité d’artistes, de metteurs en scène à des musiciens, en passant par des photographes et des plasticiens. Ayant écrit une quinzaine de textes de théâtre et publié près de vingt livres, il anime également des ateliers d’écriture et donne des lectures performances captivantes de ses œuvres.

Franck Vigroux est un artiste aux multiples facettes dont les œuvres vont de la musique électronique expérimentale à la composition moderne et au théâtre musical. La musique de Franck Vigroux est faite de tensions tectoniques, de rythmes, de textures électroniques et d’une approche très personnelle de l’exploration sonore. Il est aussi prolifique en tant qu’artiste solo qu’en tant que collaborateur, il a travaillé avec des musiciens tels qu’Elliott Sharp, Mika Vainio, Reinhold Friedl, Ars Nova… La spécificité de Vigroux vient de son approche artistique qui intègre les nouveaux médias et les arts de la performance. Il conçoit des spectacles transdisciplinaires et des concerts audiovisuels, en collaboration avec des artistes visuels tels qu’Antoine Schmitt et Kurt d’Haeseleer.

Spectacle co-accueilli par Scènes Croisées avec le festival des Sources poétiques et l’EPCI des Hautes terres de l’Aubrac avec le soutien de La rosée du matin A.U.B.R.A.C

Tout le programme des Sources poétiques : https://sourcespoetiques.com/

> Mardi 22 octobre à 20h30 à Nasbinals / Gratuit