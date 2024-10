Perpignan - HALLOWEEN À AUSHOPPING PORTE D'ESPAGNE

DRACULA ET MAVIS S’INSTALLENT POUR UNE JOURNÉE TERRIFIANTE

Mercredi 30 octobre de 11h à 17h30

Pour Halloween, le Centre Commercial Aushopping Porte d’Espagne à Perpignan, invite petits et grands à venir passer une journée inoubliable à la rencontre des personnages « d’Hôtel Transylvanie » : Dracula et Mavis !

Des rencontres envoûtantes

Le centre commercial se transformera le temps d’une journée pour accueillir les visiteurs dans l’univers fantastique et familial du dessin animé, incarné par Dracula et sa fille.

Les rencontres avec les deux principaux héros auront lieu à partir de 11h et jusqu’à 17h30, dans un espace dédié du centre commercial.

Dracula et Mavis feront quatre apparitions de 30 minutes pour que les enfants puissent les approcher et que leurs parents les immortalisent en photos.

Pour Halloween, le Centre Commercial Aushopping Porte d’Espagne à Perpignan, invite petits et grands à venir passer une journée inoubliable à la rencontre des personnages « d’Hôtel Transylvanie » : Dracula et Mavis !

Des rencontres envoûtantes

Le centre commercial se transformera le temps d’une journée pour accueillir les visiteurs dans l’univers fantastique et familial du dessin animé, incarné par Dracula et sa fille.

Les rencontres avec les deux principaux héros auront lieu à partir de 11h et jusqu’à 17h30, dans un espace dédié du centre commercial.

Dracula et Mavis feront quatre apparitions de 30 minutes pour que les enfants puissent les approcher et que leurs parents les immortalisent en photos.

Des escape games Halloween palpitants

Le monde est plongé dans le chaos et les zombies sont de plus en plus nombreux. A vous de trouver la formule de « dézombification » ! Cherchez les indices, découvrez les bonnes molécules et fabriquez l’antidote qui nous libérera de cette invasion. Plongez au coeur de « Mission Antidote » (scénario adulte) et « Potion Z » (scénario enfant à partir de 7 ans) et faites appel à votre intuition et ingéniosité.



Spécialement imaginés pour Halloween, ces escape games sont proposés par LUDO LOISIRS dans le centre commercial Aushopping Porte d’Espagne.

Événement 100% gratuit et adapté à tous les âges

Ces moments privilégiés sont proposés gratuitement aux visiteurs par les centres commerciaux Aushopping et leurs commerçants.

A vos agendas

Rencontres avec Dracula et Mavis

4 apparitions de 30 minutes à 11h, 14h, 16h et 17h.

Escape Game

2 sessions de 2 heures de 11h à 13h et de 14h à 18h.

Face à l’enseigne JD SPORT.