SAINT GILLES - Mytho 2.0 Spectacle de magie

MYTHO 2.0

François n’est pas un magicien comme les autres : il a des pouvoirs et peut accomplir des miracles hors du commun… En tout cas, c’est ce qu’il prétend !

Est-ce un don ? Un héritage génétique ? S’est-il fait piquer par une araignée radioactive où est-il tout simplement un gros mytho ?

Après le succès de « Copperfield, Harry Potter et moi... » François est de retour dans un One man show magique d’une efficacité redoutable, aussi drôle que bluffant (et ça, c’est vrai) !

Un show pour toute la famille, récompensé par Télérama et écrit en collaboration avec Jocelyn Flipo (Roman Doduik – ADOrable ; Zack & Stan) et mis en scène par Alexandra Bialy

(Alex Ramires – Sensiblement viril)

Billetterie Tarifs : Adultes 10,00 € / - 16 ans 5,00 €

Adultes 10,00 € / - 16 ans 5,00 € Vente en ligne : https://saint-gilles.fr/programme-pavillon-culture-et-patrimoine

https://saint-gilles.fr/programme-pavillon-culture-et-patrimoine Vente sur place au Pavillon :

Tous les jeudis de 09h à 12h et de 14h à 17h

Les jours de spectacles : de 09h à 12h et de 14h à 17h et à partir de 19h30

Info pratique : Parking Charles de Gaulle : gratuit et à 3 mn à pied