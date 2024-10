BASSIN DE THAU - Un CLEE créé à Marseilllan pour ouvrir une porte entre écoles et entreprises du Bassin de Thau

Un CLEE créé à Marseilllan pour ouvrir une porte entre écoles et entreprises du Bassin de Thau

Un CLEE vient d’être créé sur le territoire du Bassin de Thau. Ce nouveau Comité Local Ecoles Entreprises réunit en son sein les établissements scolaires collèges, lycées et CFA ainsi que les partenaires économiques du territoire EDF et ENEDIS.

La relation école-entreprise est une des clés de l'orientation afin de préparer les jeunes à leur vie future. Les relations construites durablement, entre acteurs de l'éducation et de l'économie, permettent à chaque jeune de faire la transition entre sa scolarité et sa vie professionnelle.

L’objectif de ce dispositif est de tisser des liens entre écoles et entreprises afin que les jeunes puissent choisir au mieux leur orientation. L’installation du comité a eu lieu dans les locaux de la maison Noilly-Prat à Marseillan ce vendredi 18 octobre en présence de Sophie Bejean, Rectrice de la région académique Occitanie, de Laurence Magne conseillère régionale vice présidente de l’agglomération, de Marie Christine Fabre-de-Roussac conseillère départementale et des représentants du Lycée Charles de Gaulle de Sète, du Collège Olympe de Gouges de Loupian et de Hôtel Port Marine de Sète.

Les spécificités du CLEE Bassin de Thau

Un bassin de vie riche en activités économiques diversifiées :

. Agriculture et aquaculture ;

· Tourisme (hôtellerie, restauration, commerce, loisirs) ;

. Entreprises innovantes dans des domaines tels que la technologie, l’agroalimentaire, l'environnement, et les énergies renouvelables ;

. Secteur médical et social (notamment soins et de l'aide à la personne).

Les copilotes du CLEE Bassin de Thau :

Lycée Charles de Gaulle (Sète)

Collège Olympe de Gouges (Loupian)

Hôtel Port Marine (Sète)

Un territoire riche d’ activités économiques diversifiées, de l’agriculture au tourisme avec l’hôtellerie et la restauration ou encore des entreprises innovantes dans des domaines techniques environnementaux.

Ce CLEE permettra entre autre, d’ Identifier les besoins locaux en formation professionnelle afin d’adapter la carte des formations, d’améliorer la qualité des stages sur la découverte des métiers tout en apportant aux enseignants une culture de terrain des besoins et des nécessités spécifiques de la main d’oeuvre locale.

Les relations construites, entre acteurs de l’éducation et de l’économie, permettront ainsi à chaque jeune de faire la transition entre sa scolarité et sa vie professionnelle.

Les comités locaux Ecole-Entreprise (CLEE)

Un Comité Local École-Entreprise (CLEE) est un regroupement d’acteurs du monde éducatif et du monde économique, tous volontaires, qui décident de mener en commun des actions conformes à la stratégie académique. Outil de liaison entre les entreprises, les établissements scolaires et les acteurs économiques, les CLEE ont vocation à structurer opérationnellement la relation École-Entreprise et accentuer la visibilité des échanges entre l’École et le monde économique.

Les objectifs du CLEE

Le CLEE a comme objectif de rapprocher les établissements d’enseignement et les entreprises d’un même territoire afin d’agir ensemble, dans le respect des compétences de chacun afin de :

·Créer un réseau pérenne ;

·Développer une meilleure connaissance entre chefs d’établissements et chefs d’entreprises (formation/emploi) ;

·Apporter aux enseignants une culture de l’économie locale ;

·Valoriser la voie professionnelle, développer l’esprit d’entreprendre, favoriser l’insertion professionnelle ;

·Améliorer la qualité des stages sur la découverte des métiers ;

·Identifier les besoins locaux en formation professionnelle afin d’adapter la carte des formations ;

·Contribuer à des initiatives innovantes (lien campus, PFT…).

Le fonctionnement du CLEE

Le CLEE participe au traitement des sujets d'orientation, de formation et d'insertion propres aux bassins d'emplois en constituant une force de réflexion, de propositions et d'actions au plus près des acteurs locaux.

Les règles de fonctionnement :

·Le CLEE s'appuie sur un réseau de collèges, de lycées et de partenaires identifiés ;

·Le CLEE n'a pas d'existence juridique (sauf situation particulière) ;

·Le CLEE est indépendant dans son fonctionnement. Ses membres sont bénévoles ;

·Le CLEE se doit d'être attentif et cohérent avec les missions de l'Éducation nationale et les besoins de son environnement économique proche ;

·Le CLEE est co-animé (à minima) par un personnel de direction de collège ou de lycée public désigné par le DASEN et par un représentant du monde économique issu du comité de pilotage. Le personnel de direction animant ce dernier informe la mission académique école-entreprise du rectorat lors de sa mise en place et lui transmet une copie de la charte du CLEE signée.

·Le CLEE est doté d’un comité de pilotage qui est composé de manière équilibrée entre des dirigeants d’établissements représentatifs du bassin et des responsables d’entreprises représentatifs du paysage économique du bassin ;

·Le comité de pilotage définit les objectifs prioritaires, les actions à mettre en place et les règles de fonctionnement ;

·Les co-animateurs veillent à réunir régulièrement le comité de pilotage, au moins 3 fois par an. Les invitations sont signées par les deux co-animateurs du CLEE ;

·En début d’année scolaire, les co-animateurs transmettent à la mission académique école-entreprise la liste des actions envisagées par le CLEE (ecole.entreprise@region-academique-occitanie.fr) ;

·Les co-animateurs réaliseront annuellement au 30 juin un bilan des actions du CLEE qu’ils adresseront à la mission école-entreprise à l’aide du formulaire « Bilan » afin de partager et mutualiser les bonnes pratiques au niveau de la Région Académique.

Le CLEE travaille sous l’impulsion de la commission du Club École Entreprise de la Région académique Occitanie. Une coordination et un soutien seront assurés par la DRAFPICA.

