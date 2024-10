Mende - La Cham - Sortie de résidence - Le Gdra

"La Cham" nous transporte dans les vallons mystérieux des Bondons. À travers des portraits croisés de paysages et de personnes, le GdRA dévoile son carnet d'enquête. Images projetées sur des murs et des écrans, voix de la terre et des habitant·e·s... cette création révèle les traces laissées par les hommes et les pierres.

François Huguet, enfant du pays, nous emmène dans un voyage entre passé et présent, accompagné par Widad Mjama et Christophe Rulhes. Ensemble, ils donnent vie à des témoignages, mêlant chants, récits et paysages, pour que la terre parle et que nous l’écoutions.

Le spectacle La Cham est à voir le 15 mai à La Canourgue, le 16 mai à Vialas et le 17 mai aux Bondons.

Sortie de résidence co-accueillie par Scènes Croisées et Le Théâtre de Mende