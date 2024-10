Lavaur - La Fondation Pierre Fabre a récompensé 4 projets de e-santé innovants

Pour sa 8ème édition, la Conférence annuelle de l’Observatoire de la e-santé dans les pays du Sud a rassemblé jeudi 10 octobre dernier au siège de la Fondation Pierre Fabre, de nombreux acteurs de terrain, chercheurs et institutionnels de l’écosystème de la santé digitale pour échanger à propos de l’impact des technologies numériques sur l’équité de genre dans les systèmes de santé des pays du Sud.

À cette occasion, la Fondation Pierre Fabre a remis les récompenses aux quatre lauréats de son appel à projet 2024. La Fondation Pierre Fabre accompagne ces différents projets sur le terrain grâce à une enveloppe globale de 100 000 € et un appui technique sur-mesure en fonction des besoins de chaque lauréat. Elle leur assure également une mise en réseau auprès de partenaires avec qui elle travaille déjà sur de nombreux projets humanitaires dans le monde et d’ateliers de renforcement des compétences animés par des experts internationaux pour favoriser leur développement.



La vidéo de la remise des prix et des interventions de la journée est consultable gratuitement via ce lien https://www.youtube.com/@observatoiredelae-sante



Depuis 2016, la Fondation Pierre Fabre a distingué au total 45 lauréats qui transforment l’accès à la santé dans les pays du Sud, majoritairement des acteurs du Sud : ONG, start-up, entreprises sociales ou structures sanitaires, institutions et universités basées essentiellement en Afrique et en Asie.

« L’adoption globale des technologies numériques, y compris par les populations les plus défavorisées dans les pays à revenu faible et intermédiaire, représente une véritable opportunité de réduire les inégalités de santé. Bien que prometteuses, ces solutions nécessitent d’être régulées et harmonisées pour en favoriser le passage à l’échelle et la pérennité. En mettant en réseau opérationnels et décideurs, et en soutenant la mise à l’échelle de projets à fort potentiel, l’Observatoire se positionne comme un levier de développement de la santé digitale, y compris en appuyant la formation des acteurs et le partage de l’information, essentiels à la structuration de nouveaux modèles de santé publique.

Le renforcement des compétences des acteurs à tous les niveaux apparaît comme une des conditions essentielles pour permettre au numérique de transformer les systèmes de santé et d’inclure les populations les moins bien servies.

C’est pourquoi l’Observatoire offre l’opportunité de participer à des ateliers animés par des experts internationaux. Ces sessions ont permis jusqu’ici des échanges de pratiques et renforcements de compétences des lauréats et partenaires de l’Observatoire. »

Béatrice Garrette, Directrice générale de la Fondation Pierre Fabre



Les 4 lauréats 2024 qui transforment l’accès à la santé dans les pays du sud



Projet ATIPAN+ porté par le Centre d’Informatique de l’Université San Agustin

Télésanté pour les régions géographiquement isolées et défavorisées des Philippines

Problématique :

Dans les régions isolées des Philippines, l'accès limité aux soins de santé est un problème majeur en particulier pour les communautés indigènes et rurales marginalisées. Le manque de données de santé représentatives empêche l'élaboration de politiques publiques adaptées, aggravant leur invisibilité et leur sous-priorisation.

Solution :

Atipan+ est un programme de télémédecine qui offre des services de santé gratuits aux communautés indigènes (Ati) et rurales marginalisées des Visayas occidentales. Pour améliorer l’accès aux soins, le projet a combiné l’installation des sites de télésanté avec un travail d’autonomisation et d’implication des communautés pour assurer son bon fonctionnement.

Nb de bénéficiaires : 7 000

https://www.odess.io/initiative/atipan-telesante-pour-les-regions-geographiquement-isolees-et-defavorisees-des-philippines/

https://www.usacfi.net/atipan-project.html

En vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=NazfV41eNcw



HealthTAG : Soins de santé décentralisés, favoriser la santé dans tout le pays, porté par HealthTAG

(Professionnels et structures de santé) en Thaïlande

Problématique : La fragmentation des données de santé en raison de l'absence d'interopérabilité entre les systèmes d’informations (sanitaires et hospitaliers) est un problème majeur en Thaïlande comme dans d'autres pays de la région ASEAN. Cette situation découle de l'absence de normes pour l'échange de données, diminuant l’efficacité de la gestion des soins.

Solution : Le projet a pour objectif d’améliorer le suivi médical des patients en les rendant acteurs de leur santé par l’accès à leur données médicales. HealthTAG utilise la technologie blockchain ainsi que la norme HL7 FHIR pour faire communiquer les systèmes d'information hospitaliers entre eux et créer un carnet de santé virtuel sécurisé, donnant ainsi aux patients le contrôle de leurs informations de santé.

Nb de bénéficiaires : 200 000

https://healthtag.io/

https://www.odess.io/initiative/healthtag-soins-de-sante-decentralises-favoriser-la-sante-dans-tout-le-pays/

En vidéo:https://www.youtube.com/watch?v=ce7e_JYa3gc



e-Heza Data Solutions, porté par TIP Global Health (Professionnels et structures de santé) au Rwanda

E-Heza Data Solutions est une plateforme de santé numérique conçue pour optimiser les soins de haute qualité pour les familles à travers tout le spectre des soins primaires, des villages aux centres de santé et aux hôpitaux au Rwanda.

Problématique :

Au Rwanda, le manque d'interopérabilité entre les multiples solutions de santé déployées est une problématique majeure, ce qui entrave l'échange fluide des données de santé, et la qualité du parcours sanitaire des patients. Les plateformes numériques existantes fonctionnent souvent en silos verticaux, limitant aussi la capacité des gouvernements à accéder à des données fiables et en temps réel pour guider leurs décisions.

Solution :

e-Heza est une plateforme de santé numérique permettant d’accompagner les consultations et de guider la prise de décisions à chaque niveau de soins où des services de

santé primaire sont fournis (postes de santé et centres de santé notamment). Les praticiens peuvent

s’appuyer sur des protocoles cliniques basés sur les meilleures pratiques de l'OMS, facilitant le dépistage, le traitement et la gestion des cas, y compris pour des pathologies comme le COVID-19 ou encore la gestion intégrée des maladies infantiles. Elle utilise des normes d'interopérabilité API et FHIR pour intégrer les informations des patients aux dossiers médicaux électroniques existants.

Nb de bénéficiaires : 450 000

https://tipglobalhealth.org/areas/digital-health/

https://www.odess.io/initiative/e-heza-data-solutions-rwanda/

En vidéo:https://www.youtube.com/watch?v=OBX3luf8A-0&ab_channel=Observatoiredelae-sant%C3%A9danslespaysduSud



Des solutions numériques pour éradiquer la mortalité néonatale dans les pays à faible revenu, porté par Neotree (Professionnels et structures de santé) au Malawi et au Zimbabwe

Problématique :

En Afrique subsaharienne, la mortalité élevée des enfants de moins de 5 ans persiste, notamment durant la période néonatale, en raison de lacunes dans les soins de base malgré les avancées mondiales en santé infantile.

Solution :

Utilisant une technologie open-source à faible coût, la plateforme numérique intégrée représente une opportunité de réduire la mortalité néonatale en Afrique subsaharienne. Conçue avec des cliniciens locaux et des experts du numérique, elle permet aux infirmiers et aux médecins une collecte de données en temps réel, apporte une aide à la décision clinique basé sur des preuves, et dispense une formation continue adaptée. Cette solution vise à standardiser les soins néonataux dans tous les contextes de soins de santé, en collaborant avec les ministères de la Santé et d'autres partenaires pour maximiser ses résultats et assurer une mise à l'échelle durable.

Nombre de bénéficiaires : 450 000

https://neotree.org/about

https://www.odess.io/initiative/des-solutions-numeriques-pour-eradiquer-la-mortalite-neonatale-dans-les-pays-a-faible-revenu/

En vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=M2roh1QJDrw&ab_channel=Observatoiredelae-sant%C3%A9danslespaysduSud