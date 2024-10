Hérault - LA FA-FPT apporte son plein soutien au cnfpt et s'insurge contre les propos de Christian ESTROSI

La FA-FPT souhaite réagir vivement suite à la publication d’un communiqué de presse de l’Assemblée des maires Horizons, publié le 14 octobre dernier.



Si la FA-FPT partage les inquiétudes concernant l’impact du projet de loi de finances présenté par le Gouvernement sur les finances des collectivités territoriales, elle est particulièrement choquée par l’une des propositions portées par le président de cette assemblée, Christian ESTROSI à savoir « ouvrir le chantier de la suppression de certaines organisations administratives ainsi que le CNFPT »

Cette proposition est jugée inadmissible par la FA-FPT. Il est intolérable que des élus locaux puissent proposer la suppression du Centre National de la Fonction Publique Territoriale.

Rappelons que le CNFPT créé il y a plus de 37 ans, a toujours accompagné la décentralisation et permet aujourd’hui aux collectivités locales et aux 1,9 million d’agents territoriaux d’assurer leurs missions au service de la population.

Cette déclaration est considérée comme une attaque vis-à-vis de l’établissement public mais aussi des agents publics qui au quotidien y sont formés. Jean-Michel WEISS, 1er vice-président de la FA-FPT et Administrateur ainsi que nos représentants dans les instances ne décolèrent pas : « Il y a encore peu de temps, le même Christian ESTROSI, souhaitait que le CNFPT installe à Nice un des quatre centres de formations pour les policiers municipaux. Il y a peu la Cour des Comptes proposait la suppression de 100 000 fonctionnaires territoriaux, aujourd’hui c’est notre organisme de formation qui est mis en cause … c’est franchement scandaleux et intolérable. Alors que tout le monde s’accorde à reconnaître que l’amélioration du service public passe indéniablement par la formation des agents publics, nous avons la preuve que les formations proposées par le secteur privé ne sont pas de meilleure qualité et qu’elles sont bien plus coûteuses. Par ailleurs, cette attaque met également un coup au sens même de notre établissement de formation qui repose sur son rôle péréquateur et mutualisateur. Il permet à toutes les collectivités peu importe leurs capacités financières, sur l’ensemble de l’Hexagone ou dans les territoires ultramarins, qu’elles comptent un ou des milliers agents, de former tous les agents territoriaux. Soit Christian ESTROSI ne comprend rien au statut de la fonction publique territoriale, soit il méprise les bénéficiaires de ces formations mais aussi les élus locaux qu’il est censé défendre au sein de cette Assemblée des maires Horizons. »

La FA-FPT dénonce ces attaques démagogiques qui fusent contre la fonction publique territoriale, car le service public de proximité est plus que jamais indispensable aux Françaises et aux Français. La FA-FPT entend bien le défendre et défendre les agents qui le rendent efficient au quotidien devant la surenchère des propositions les plus ineptes et les plus racoleuses du moment !