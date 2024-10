Hérault - Le plus grand Salon du mariage de la région fait son grand retour à Montpellier et à Béziers

Après une édition record à Clermont-Ferrand et à Nîmes, l’incontournable Salon du Mariage revient à Montpellier, les 26 et 27 octobre 2024 et à Béziers, les 23 et 24 novembre 2024.

Le rendez-vous des futurs mariés posera ses valises dans le Parc des Expositions des villes héraultaises, avec plus de 110 exposants. C’est l'événement à ne pas manquer pour tous les tourtereaux de la région, qu’ils soient en manque d’inspiration ou déjà bien avancé sur les préparatifs.

Le Salon du Mariage est l’endroit tout en un, idéal pour trouver l'ensemble des prestations indispensables à l’organisation d’un mariage… Y compris celles auxquelles on ne pense pas toujours !

Frédéric Moline, créateur et organisateur des Salons du Mariage depuis plus de 30 ans, nous parle de l’événement : “Nous aurons plus de 100 exposants dans des secteurs comme la mode, la décoration, les traiteurs, les lieux de réception, les photographes, et bien plus encore.

Nous proposerons aussi des défilés avec des créateurs locaux. Les mannequins défileront en robe de mariée et en costume, ce qui permettra aux futurs mariés de se projeter sur les dernières collections. Ces défilés auront lieu le samedi à 12:00, 15:00 et 17:00 et le dimanche à 14:30 et 16:30.”

De la styliste pour trouver LA robe, à l’agence de voyage pour réserver sa Lune de Miel, le Salon du Mariage prévoit également la distribution du Guide régional du Mariage, véritable mine d’or délivrant les contacts de chaque prestataire présent.

Ajoutez à cela 20 000 € de cadeaux et de promotions, et voici la recette de la réussite de cette édition 2024.

“Ces salons sont ouverts à tous, pas seulement aux futurs mariés. Que vous soyez invité à un mariage, professionnel dans le secteur, ou simplement curieux, vous êtes les bienvenus ! Nous vous attendons nombreux à Béziers et à Montpellier pour ces moments de partage et d’échange autour de l’univers du mariage.”- Frédéric Moline -

Billetterie disponible sur www.salondumariage.org

Tarifs : 2 jours, 10 €

1 jour, 7 €

Entrée gratuite pour les moins de 15 ans