BASSIN DE THAU - Un centre de formation unique en France pour les sapeurs-pompiers dans l'Hérault à Gignac

Un centre de formation unique en France pour les sapeurs-pompiers dans l’Hérault

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Hérault (SDIS34) et le Département de l’Hérault ont mis en place un centre de formation innovant, unique en France. Ce pôle de formation de nouvelle génération combine des outils de simulation virtuelle de pointe, associés à l’intelligence artificielle, afin de préparer les sapeurs-pompiers aux situations d’urgence et dans des conditions de sécurité optimales.

Destiné aux sapeurs-pompiers de tout le sud de la France, ce centre de secours s’ouvre également à des partenaires extérieurs, tels que la Gendarmerie Nationale, la Police Nationale (RAID), Vinci Autoroutes, ENEDIS, et les forestiers sapeurs. Les élus locaux, dont les maires, bénéficieront aussi de formations spécifiques à la gestion de crise comme les inondations, les feux de forêts ou les canicules.

Le centre est doté d’installations complètes, incluant une aire de manœuvre, une maison des cas concrets pour les formations du personnel de santé et de secours médical, une zone d’entraînement aux feux urbains et d’hydrocarbures, des espaces dédiés aux risques énergétiques, forestiers et technologiques, ainsi qu’un simulateur de secours routiers avec un anneau autoroutier.

Prochainement, un simulateur de feux de forêt et une aire spécifique pour la formation à la lutte contre les incendies à bord d’un navire sera aménagé.

Chaque espace a été conçu pour permettre des mises en situation proches de la réalité.

À l’avenir le site de Gignac accueillera une forêt pédagogique, en partenariat avec le Medef 34 et la Chambre de commerce et d’industrie de l’Hérault (CCI), renforçant ainsi sa vocation environnementale et éducative.

Chiffres clés :