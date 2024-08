Montpellier - Deuxième édition du Festival Va Savoir ?!

Prêt à jouer les explorateurs ? Découvrez les sciences participatives lors du Festival Va Savoir ?!

Le Festival Va Savoir ?! revient pour sa 2e édition à la Halle Tropisme de Montpellier ! Il met une nouvelle fois en lumière les sciences participatives et citoyennes à travers trois jours d’animations pour s’étonner, s’amuser et contribuer à des recherches scientifiques, quel que soit son niveau de connaissance.

Un événement gratuit, pour les petits et les grands, du 25 au 27 octobre 2024.

Et si chaque citoyen et citoyenne donnait un coup de main pour faire avancer la science ? Le festival s’ouvrira le vendredi par une nocturne proposant aux visiteurs des animations variées. Durant le week-end, les animations se poursuivront pour satisfaire les amoureux de la nature et les curieux qui pourront jouer en équipe ou solo à des jeux comme des escape games et des quiz.

Programme et informations pratiques :

S’y rendre :

En voiture : parkings gratuits (nombre de places limité). Pensez au covoiturage !

En tramway : L2 Station Mas Drevon, L3 Station Saint-Denis + 20 min de marche.

En bus : L11 Arrêts Mas de Merle ou Gouara.

Vendredi 25 oct.

Nocturne - Entrée libre et gratuite

Samedi 26 et dimanche 27 oct.

Week-end - Entrée libre et gratuite, à partir de 4 ans

Lieu : La Halle Tropisme, 121 rue de Fontcouverte, 34070 Montpellier

Tout public, gratuit, à partir de 4 ans

Informations sur www.festival-vasavoir.fr

Contact : festival-vasavoir@instantscience.fr

Le Festival Va Savoir ?! est organisé par Instant Science, Les Petits Débrouillards Occitanie et le CPIE APIEU Territoires de Montpellier.

Un festival soutenu par le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, la Direction régionale des affaires culturelles Occitanie, la Région Occitanie, la Ville de Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole, la Halle Tropisme, l’Université de Montpellier, le CNRS.