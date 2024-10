BASSIN DE THAU - Nouveau préavis de grève chez Keolis Méditerranée 

Nouveau préavis de grève chez Keolis Méditerranée



Après 9 semaines de grève, la Direction de Keolis Méditerranée reste toujours fermée à la négociation, mais les salariés déterminés à se faire entendre ont décidé de poursuivre leur mobilisation après les vacances de la Toussaint.



" C'est inadmissible d'ignorer à ce point les revendications des salariés, nous ne sommes pas étonnés du manque de considération à notre égard, mais nous ne pensions pas que le sort des usagers, pris en otage dans ce conflit, importait si peu pour Keolis."



Les débrayages de 55 minutes reprendront donc à partir du lundi 4 novembre et jusqu'au samedi 23 novembre, mais cette fois-ci de 16h40 à 17h35.

"Ces nouveaux horaires risquent d'impacter encore plus la clientèle, nous en avons bien conscience et nous le regrettons, mais la direction nous laisse pas d'autres choix que de durcir notre mobilisation."



Les représentants du personnel, qui ont déjà sollicité les autorités organisatrices ainsi que les élus locaux (Président d’Hérault Transport, Présidente de LIO Région Occitanie, Président de la communauté d’agglomération de Hérault Méditerranée et Maire de Agde, Président de Sète Agglopole, les Députés de la 7ème et 8ème circonscription de l’Hérault), espèrent que leurs interventions dans ce conflit permettront enfin une reprise du dialogue social.

"Chacun doit prendre ses responsabilités, la politique d'entreprise de Keolis génère de nombreux conflits partout en France, avec systématiquement les mêmes problématiques. Des conditions salariales et de travail qui se dégradent de plus en plus."



Alors que le recrutement dans le secteur du transport de voyageurs est déjà en tension, les salariés de Keolis Méditerranée continueront de se battre jusqu'au bout pour sauver leur profession.

M. GOYER Cedric

Délégué Syndical UNSA chez Keolis Méditerranée