Occitanie - Universités du tourisme durable 2022 à Montpellier

Les Universités du Tourisme Durable reviennent pour une 8ème édition, les 6 et 7 octobre 2022 à Montpellier.

Après La Rochelle, Troyes, le Havre… C’est en Occitanie que les professionnels du tourisme sont invités à se retrouver cette année, pour faire émerger des solutions d’avenir en matière de développement durable dans le tourisme.

Organisées par l’association ATD – Acteurs du Tourisme Durable avec le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs d’Occitanie, ces journées auront pour thématique transversale « Affronter les paradoxes : transition ou rupture ? ».

La journée du 6 octobre sera consacrée aux ateliers, tables-rondes et conférences. La matinée sera ouverte par une prise de parole sur les jeunes face à l’urgence écologique par Arthur Gosset & Hélène Cloître, réalisateur et co-productrice du film RUPTURES. Une seconde conférence sera proposée, par Thibaud Griessinger, Docteur en sciences cognitives, chercheur indépendant (ACTE Lab) sur le thème de la résistance au changement. Une table-ronde questionnera ensuite la question du courage, par les professionnels, d'affronter les paradoxes du tourisme

Les ateliers apporteront quant à eux des solutions concrètes et des réflexions prospectives sur de grands enjeux tels que : les mobilités, la ressource en eau, le tourisme de masse, la résilience du littoral face au changement climatique, l’impact environnemental du numérique dans le tourisme, …

La deuxième journée permettra d’expérimenter des initiatives de tourisme durable sur le territoire de Montpellier et de l’Hérault, à travers 5 éductours proposés aux participants. Ils partiront à la découverte des initiatives inspirantes de Montpellier et de ses environs, mais aussi à la Grande Motte, au Grand Site du Salagou et Cirque de Mourèze et au Pic St-Loup.

Des professionnels rassemblés autour des enjeux du tourisme durable, des solutions concrètes et de la convivialité en perspective : un rendez-vous à ne pas manquer !

Plus d’informations : https://www.universites-tourisme-durable.org/