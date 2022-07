Europe - L'immigration dans l'Union européenne

L’immigration représente des défis et des opportunités pour l'Europe. Découvrez comment l'Union européenne gère les mouvements de réfugiés et l'asile.

Une femme et un homme, ainsi que d'autres réfugiés d'Ukraine, sont vus dans la salle des billets de la gare de Przemysl.

En 2015, l’Union européenne a fait face à une forte augmentation des demandes d’asile. Ce phénomène a demandé une réponse européenne à divers niveaux. Premièrement, des politiques de gestion de l'immigration régulière et irrégulière, et deuxièmement, des règles communes européennes en matière d'asile. L’afflux de migrants a également mis en lumière la nécessité de prendre des mesures additionnelles et de mettre en place des réformes pour assurer la sécurité des frontières extérieures ainsi que la juste répartition des efforts de solidarité et de la responsabilité entre les différents États membres.

Le défi migratoire

L’Europe est une destination majeure pour les migrants pour plusieurs raisons. Les raisons derrière la migration sont un mélange de facteurs d’attractivité et de répulsion qui vont des questions relatives à la sécurité, la démographie, les droits de l’homme à la pauvreté ou au changement climatique.

Ces dernières années, l'Europe a dû répondre au défi migratoire le plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale. En 2015, 1,25 million de primo-demandeurs d'asile étaient enregistrés dans l'UE ; en 2021, ce chiffre était tombé à 537 345 demandeurs. Cependant, 73 850 primo-demandeurs d'asile ont demandé une protection internationale en mars 2022, soit une hausse de 115 % par rapport à mars 2021. Une augmentation principalement due à un grand nombre d'Ukrainiens fuyant l'agression russe. Les primo-demandeurs ukrainiens sont passés de 2 370 en février à 12 875 en mars, dernières dates pour lesquelles les chiffres sont disponibles.

Le nombre total de franchissements illégaux des frontières de l'UE en 2021 était légèrement inférieur à 200 000, soit le nombre le plus élevé depuis 2017 et 78 % de plus qu'à la même période en 2020, année où la pandémie de Covid-19 a frappé. Le nombre de franchissements détectés a augmenté sur tous les itinéraires de migration irrégulière entre 2020 et 2021.

Alors que les flux migratoires ont diminué, les récents mouvements migratoires ont mis en évidence les lacunes du système d'asile européen. Le Parlement européen a proposé de réformer les règles d’asile européennes en 2017 et dans le même temps, renforcer la sécurité des frontières.

Alors que le processus de réforme de la politique d’asile commune est au point mort, la Commission a proposé en septembre 2020 un nouveau Pacte sur le migration et l’asile en Europe qui détaille des procédures plus rapides dans tout le système d’asile et de migration ainsi que de nouvelles options pour que les États membres expriment leur solidarité. Le nouveau pacte révise le règlement de Dublin, qui détermine quel pays est responsable pour gérer chaque demande d’asile.

Le Parlement et les États membres (Conseil) devront parvenir à un accord sur ces nouvelles propositions et tant que co-législateurs.

Apprenez-en plus sur l'immigration dans l'Union européenne et sur l’action européenne.

La politique d’immigration de l’Union européenne

La politique d’immigration européenne couvre à la fois l’immigration régulière et irrégulière. En ce qui concerne l’immigration régulière, l’Union européenne décide des conditions d’entrée régulière et de séjour des migrants. Les États membres conservent le droit de statuer sur le nombre d’admissions de ressortissants de pays tiers venant chercher du travail en Europe.

L’Union européenne se penche également sur la question de l’immigration irrégulière, en particulier à travers une politique des retours en accord avec le respect des droits fondamentaux. S’il n’existe pas d’harmonisation des législations nationales en matière d’intégration des migrants, l’Union européenne peut jouer un rôle de soutien, en particulier financier.

Les députés jouent un rôle actif dans l’adoption de nouvelles législations autour de l’immigration régulière et irrégulière. Depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne en 2009, le Parlement est en effet co-législateur, à égalité avec le Conseil qui représente les États membres sur cette question.

Pour en savoir plus, consultez notre fiche technique sur la politique d’immigration de l’Union européenne.

Le droit d’asile dans l’Union européenne

L’Union européenne travaille à la création d’un système européen commun d’asile depuis 1999. Pour être efficace, celui-ci devrait inclure :

des règles cohérentes pour l’octroi du statut de réfugié dans tous les États membres ;

un mécanisme de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande ;

des normes relatives aux conditions d’accueil ;

le partenariat et la coopération avec des pays tiers.

Depuis le traité de Lisbonne, le Parlement européen décide sur un pied d’égalité avec le Conseil de l’Union européenne des règles européennes en matière d’asile.



Pour plus d’informations, consultez notre fiche technique sur la politique d’asile de l’Union européenne.

Illustration