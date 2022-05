Mèze - Yves Pietrasanta nous a quittés ! Mèze est en deuil.

Yves Pietrasanta s’en est allé, paisiblement, entouré de ses proches.

Pour tous les habitants de Mèze, son nom est indissociablement lié à celui de leur ville. Lui, qui fut maire de 1977 à 2001, aimait dire, « On ne peut pas comprendre l’homme que je suis devenu si l’on ne connaît pas Mèze, la petite ville du Languedoc ou je suis né. Ma vie entière prend ses racines dans cette terre ! »

Mèze perd aujourd’hui l’un de ses plus illustres représentants, un homme à la vie professionnelle brillante, à la carrière politique très riche, un grand précurseur de la cause écologique, mais surtout, un homme particulièrement proche et à l’écoute de tous ses concitoyens.

En attendant les hommages républicains qui seront rendus à la mémoire d’Yves Pietrasanta, Thierry Baëza, maire de Mèze et l’ensemble des membres du conseil municipal de la Ville de Mèze adressent à sa famille, à ses proches et à toutes les Mézoises et tous les Mézois, leurs plus sincères condoléances.