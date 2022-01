Lozère - Lecture & rencontre avec l'autrice Manon Ona

Manon Ona explore différentes formes dramatiques d’une écriture tantôt poétique, tantôt quotidienne.



Manon Ona est publiée aux Editions Théâtrales, dans les collections Jeunesse et Théâtre contemporain. Sa première pièce, Kesta, est abordée dans les collèges depuis 2016 dans le cadre du Parcours Laïque et citoyen (compagnie Nobody – Toulouse) et créée en 2021 par la compagnie Akté (Le Havre). L’autrice répond aussi à des commandes : contribution au recueil Divers-Cité, écriture de plateau avec la compagnie Rouges les Anges (Emotik, 2017), etc.

En 2019, l’autrice aborde l’affaire Jacqueline Sauvage dans Au loin les oiseaux, pièce ancrée sur le point de vue des juré·e·s, lue par extraits lors de la Biennale de Toulouse, et actuellement portée comme projet par la compagnie Akté. En 2020, Chérie·s de l’ombre est sélectionnée par le jury du Prix Bernard-Marie Koltès (TNS) et abordée, dans le cadre de ce dispositif, par des classes de lycéens.

« Je n’écoute jamais de musique en écrivant. Je fais le silence autour de moi, la seule musique qui tienne devant être celle des mots. »

Lecture co-accueillie par Scènes Croisées avec le foyer rural d’Allenc

> Allenc / 18h / Salle communale / Entrée libre