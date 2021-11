Sète - Retour sur la Journée Mondiale du Diabète !

L’unité d’éducation thérapeutique, en collaboration avec l’infirmière référente en plaies et cicatrisation, une infirmière en réadaptation coronaire, une étudiante infirmière et une infirmière de la société DiabSanté, sont allées vers le grand public dans la Galerie marchande de l’hypermarché Auchan le lundi 15/11 avec au programme :

Information sur le diabète, conseils sur le soin des pieds et réalisation de 150 dépistages glycémiques

Atelier d’activité physique par un patient expert et une infirmière ayant un diplômé d’enseignant en activité physique adaptée pour 4 patients qui ont pu mesurer le bénéfice d’une activité physique

Distribution de fiches et conseils diététiques pour faire la promotion d’une alimentation saine

A l’issue de ce dépistage 3 personnes diabétiques qui avaient un diabète très déséquilibré et quatre personnes qui n’étaient pas connues diabétiques mais qui avaient une glycémie élevée ont été dirigées vers leur médecin traitant, accompagnées d’une lettre relai

Les objectifs de cette journée étaient de faire découvrir le diabète, vivre au mieux en famille avec cette maladie et surtout promouvoir les moyens de la prévenir

La journée s’est clôturée par une soirée conférence sur le thème du diabète et de ses innovations. Le Dr FILLE a réalisé une conférence sur les innovations médicamenteuses et une infirmière de la société DiabSanté a exposé différents dispositifs de soins et nouvelles technologies. Plusieurs patients ont pu témoigner de leurs expériences en tant que diabétique pour aider les soignants à comprendre leur vécu.

Cet évènement a réuni une trentaine de personnes : médecins, patients, infirmiers, cadres de santé et étudiants ont pu échanger ensemble autour d’un buffet

Merci aux soignants, aux patients, à la CPTS Bassin de Thau et à DiabSanté, partenaires de cette opération