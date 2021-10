Lozère - Une enquête passionnante !

Une enquête passionnante sur le parcours de deux artistes de cirque entre passé et présent.

L’artiste Sébastien Le Guen, a reçu un curieux héritage : des affaires du clown Pierre Bonvallet, dit Punch (1918-1991), « pour qu’il en fasse quelque chose ». Donc, une enquête extraordinaire, puis une création. Sur une table, des cônes pour oreilles, des chausse-pieds, des fioles, des allumettes, de la colle, une brosse, un peigne, des pinceaux, des fards de couleurs, des fausses moustaches, de gros crayons de maquillage rouges… et puis, face à tout cela, l’artiste. Le spectacle d’une vie mise en spectacle.

Sur un plateau construit autour et avec ces objets, la compagnie, qui s’est toujours attachée à explorer les rapports entre cirque et théâtre au travers de ses créations, nous raconte l’histoire de ce clown blanc et de celui qui l’incarnait. Sébastien Le Guen, qui se définit lui-même comme un chercheur-artiste, a imaginé une écriture constituée de fragments et de matières (objets, coupures de presse, gestes de cirque…), qu’il partage en grande proximité avec le public dans un dispositif singulier d’agrès dramaturgiques.

Nous avons eu le plaisir d’accueillir Sébastien Le Guen lors de notre événement OUVERTURE(S) en septembre avec sa résidence active de cirque graphique.

Spectacle co-accueilli par Scènes Croisées avec le Ciné-Théâtre de Saint-Chély-d’Apcher et la Verrerie d’Alès Pôle national cirque Occitanie dans le cadre des Pistes à Suivre.

