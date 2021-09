Sète - Trois grands chantiers en cours de finalisation

Trois grands chantiers en cours de finalisation

Les grands chantiers engagés par la mairie se concrétisent, avec différents travaux qui arrivent à terme en cette rentrée. Le point sur trois chantiers d’envergure.

La métamorphose de la place Stalingrad

Toujours soucieuse d’offrir une offre de stationnement de qualité, la Ville a engagé des initiatives pour permettre aux habitants et aux visiteurs de se garer en toute tranquillité. La place Stalingrad en fait partie. Le lieu a fait l’objet de travaux conséquents afin d’accueillir un parking de 300 places en sous-sol. Un espace a été creusé depuis la rentrée 2020 et un peu moins d’un an plus tard, le chantier est dans les temps. Le parking ouvrira d’ici fin octobre. Viendront ensuite les travaux de la place Stalingrad en elle-même qui devraient durer un an environ. S’ajouteront en surface des espaces de repos, un miroir d’eau de 375 m² et de nombreux arbres, plantes et essences pour apporter de la verdure, soit 2 600 m² d’espaces verts. Une fois le chantier terminé, la place Stalingrad accueillera le marché du vendredi qui se tient actuellement avenue Victor Hugo.

Le Parc Simone Veil continue sa mue

Depuis plusieurs années, la Ville mène une opération de rénovation et d’embellissement du parc Simone Veil, poumon vert du centre-ville cher aux Sétois. Le chantier avait commencé en 2017 avec la rénovation des calades. En 2019, ce sont les grilles de protection et ornements qui ont été refaits à neuf. Un travail de longue haleine mené pendant plusieurs mois tout autour du parc. Par la suite, des travaux de réfection sur les réseaux d’eau liés à l’arrosage et d’électricité ont débuté. Ces derniers permettront de faire d’importantes économies, notamment en matière de consommation d’eau. Enfin, ce sera au tour des espaces verts d’être remis à neuf à partir de cette rentrée jusqu’à fin 2021, début 2022. Les gazons seront refaits, et un remodelage du terrain sera effectué, afin de limiter l’érosion des sols. Un grand massif sera planté devant le bassin d’eau afin d’obtenir un beau fleurissement. Les arbres existants, eux, seront laissés intacts. Le service des espaces verts va plutôt privilégier la plantation d’arbustes, de plantes aromatiques, d’orangers sur la partie haute, et enfin des plantes grimpantes sur le poste de transformation EDF pour mieux le masquer.

“L’idée, c’est de retrouver un peu l’esprit du jardin de l’époque sachant que le parc Simone Veil date de la fin du 19e siècle. On va par exemple réinstaller des grands cerceaux de délimitations des massifs en fonte comme avant. Sur la partie voirie, les chemins vont rester les mêmes mais le revêtement va être repris”, explique Laurent Lafont, responsable du service jardins et paysages de la Ville.