Tarn - Une Maison Sport Santé Spécialisée bientôt à Albi

Signature d’une convention de partenariat entre VYV Form’Autonomie, l’UMT et Harmonie Mutuelle

La Maison Sport Santé spécialisée au sein du Centre Mutualiste de Rééducation Fonctionnelle (CMRF) d’Albi, vise à accompagner et à aider les personnes fragiles dans le démarrage ou dans la reprise d’une activité physique. Elle ouvrira ses portes en septembre rue Angély Cavalié à Albi.

Afin de faire connaître à ses adhérents du territoire tarnais cette nouvelle offre de service, Harmonie Mutuelle a souhaité soutenir ce projet.

Ouverture d’une Maison Sport Santé Spécialisée à Albi dès septembre

Spécialisée dans l’accompagnement de personnes en situations complexes, VYV Form’Autonomie se donne pour mission de redonner le goût de l’activité physique aux personnes les plus fragiles : âgés de plus de 75 ans, possédant une pathologie chronique, porteurs d’un handicap, ayant une lombalgie chronique ou une obésité.

Au sein du Centre Mutualiste de Rééducation Fonctionnelle (CMRF) d’Albi, la Maison Sport Santé Spécialisée VYV Form’Autonomie dispose d’une équipe pluridisciplinaire constituée de professeurs d’Activité Physique, de diététiciennes et psychologues. Le matériel est adapté pour les bilans de condition physique. En effet, un plateau technique est à disposition pour des séances collectives de moins de 10 personnes avec une balnéothérapie, un gymnase et du matériel de cardio-training.

L’équipe propose un accueil individuel et des échanges sur les attentes et objectifs d’un démarrage ou d’une reprise d’activité physique. Par la suite, elle évalue la condition physique générale à travers un bilan des capacités physiques afin de choisir le programme spécialisé adapté à la personne.

L’établissement, toujours dans une recherche d’accompagnement des personnes, effectue un suivi à 3 et 6 mois de la dynamique de reprise de l’activité physique.

Ce type de prise en charge s’effectue uniquement sur prescription médicale « Sport sur ordonnance ». Les personnes doivent contacter leur médecin traitant ou un médecin spécialiste.

Pour tout renseignement : vyvformautonomie@umt-terresdoc.fr ou 06 12 92 05 86

La signature de la convention le 12 juillet 2021

Nicolas Llopart, Président de l’UMT-Mutualité Terres d’Oc, Jean-Luc Tanchou, Directeur général UMT, Frédéric Malfilatre, Directeur région Occitanie Harmonie Mutuelle, et Stéphanie Ruelle, Directrice du Centre Mutualiste de Rééducation Fonctionnelle d’Albi, ont signé une convention de partenariat, lundi 12 juillet dernier au CMRF.

Ce partenariat inédit vise à accompagner l’ouverture de la Maison Sport Santé Spécialisée créée par le Centre Mutualiste de Rééducation Fonctionnelle (CMRF) d’Albi. Grâce à son appui financier sur 2 ans et à la promotion du sport santé auprès de ses adhérents, Harmonie Mutuelle contribue au lancement, dès septembre 2021, de cette nouvelle offre baptisée « VYV Form’Autonomie » et destinée à l’accompagnement des personnes en situation complexe. La signature de cette convention traduit la volonté commune de l’UMT et d’Harmonie Mutuelle de soutenir des publics fragilisés dans leur retour à une activité sportive dans un objectif santé.

« Il est important pour Harmonie Mutuelle de soutenir ce type de projet qui vient enrichir l’offre de soin disponible sur territoire tarnais. » Frédéric Malfilatre, Directeur Occitanie Harmonie Mutuelle.

« La Maison Sport Santé complète l’offre de soins proposée par le CMRF en matière de prise en charge des personnes et permet une ouverture vers le grand public en situation de fragilité. » Stéphanie Ruelle, Directrice du CMRF.