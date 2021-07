Foix - Rugby en Pays d'Olmes-Kercorb-Haute Vallée de l'Hers

Ariège…

« Rugby en Pays d’Olmes/Kercorb/Haute Vallée de l’Hers»

Une belle saison en perspective, des poules équilibrées, des affiches inédites et des derbys.

La commission des épreuves a du jongler avec les formations qui ne présentent pas de formation réserve , les répartitions-distances, les niveaux afin de constituer une compétition homogéne.

La prochaine saison proposera au public amateur de rugby du Pays d’Olmes-Kercorb-Haute Vallée de l’Hers des affiches ou quelques derbys attireront non seulement les amateurs des Pyrénées Cathares mais, également, ceux du département.

Laroque/Bélesta remplira les tribunes lors des derbys face à Andorre et Tarascon sur Ariège tandis que Lavelanet fera un retour sur le passé avec Foix en affiche.

En « honneur » Laroque-Bélesta jouera Andorre, Tarascon sur Ariège 09, Rodez 12, St Juery 81 , Montredon-Labessonie 81, la Salvetat St Gilles 31, Toulouse/Lalande/Aucamville et Verfeil 31

En « promotion d’honneur, Lavelanet sera en compagnie de l’Aviron Castrais 81, Foix, Montech 82, St Jory/Bruguières 31 et Portet, le TEC et le TUC 31 et Villeneuve du Paréage.

Pour Chalabre/Labastide/Le Peyrat , en série 2la poule comprendra Briatexte 81, Caraman31 , Castelnau Durban-Labastide Sérou, Couiza-Espéraza 11, Labastide de Beauvoir 31 , Labruguiere 81, La Tour du Crieu-Verniole, Villenouvelle 31 et Murviel-Thézan 34

Une activité soutenue des clubs….

Les associations d’anciens et de supporters s’activent dès à présent. Andorre reste d’une attractivité maxima tandis que Rodez avec le musée Pierre Soulages ou St Juery celui d’Albi et de Toulouse-Lautrec des points d’ancrages d’exception….. La Cité de l’Espace à un drop du TUC….

Les coins « cuisine » de Laroque/Bélesta et de Chalabre sont déjà équipés de tabliers logotés tandis que les « supporters » de l’ESLB , très organisés, affutent leurs périples cultuels et gastronomiques… on s’organise déjà du côté de Bélesta, Aigues Vives ,Léran, Tabre et même Toulouse et Pamiers.

Plus dans le technique….Une information importante. Laroque/Bélesta et Lavelanet n’évolueront jamais en même temps à domicile.

Sur le plan logistique on sera attentif aux réglementations …. les couleurs des maillots après l’examen des couleurs des clubs soulignent des possibles redondances chromatiques.

Croisons les doigts pour une reprise effective et un retour à la normalité.

Légende - Tribunes toujours remplies à Lopez-Tremezaygues , supporters et vétérans en avant-match....