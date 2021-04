Aude - La fibre tisse sa toile au plus près des Audois

Le déploiement de la fibre optique tisse sa toile, et le nombre de nouvelles communes audoises ouvertes à la commercialisation se porte à 9 en ce début d’année. Après avoir posé symboliquement la 50 000ème prise à AziIle le 5 mars dernier, ce sont plus de 12 000 prises qui ont été installées ce premier trimestre 2021. Trois ans après la pose de la 1ère prise, plus de la moitié des 90 000 prises prévues dans la phase 1 du déploiement de la THD sont donc livrées !

Régis Banquet, Président du SYADEN, indique que « Les attentes sont fortes dans le domaine de l’aménagement numérique de l’Aude en Très Haut Débit notamment au cours de cette période de crise sanitaire. Avec plus de 50 000 prises livrées, la bonne dynamique du partenariat avec les entreprises en charge de la réalisation des travaux du réseau public en fibre optique hisse notre projet parmi les plus efficaces en matière de déploiement au sein de notre région. Nous nous engageons à poursuivre ces efforts pour atteindre d’ici fin 2022 l’objectif de déploiement des 90 000 prises de la Phase 1 du projet départemental, avant d’entamer la couverture 100% fibre de l’Aude avec le soutien de l’État, de la Région Occitanie, du Conseil départemental et des intercommunalités de l’Aude. »

Avec le soutien de ces partenaires, le SYADEN s’est mobilisé dans un ambitieux projet offrant l’accès au très haut débit à tous les Audois. Chaque jour, de nouveaux foyers, de nouvelles entreprises et sites publics ont la possibilité d’accéder à une connexion en Très Haut Débit. En s’engageant dans cette filière d’avenir, le SYADEN souhaite développer l’attractivité et l’activité économique du département.

Créateur d’emploi, ce secteur développe un savoir-faire technique et permet l’installation de nouvelles entreprises. D’autre part, il donne aussi aux entreprises locales la possibilité de s’investir dans le numérique et l’innovation. Télétravail, maison connectée, accès aux services en ligne… les usages en lien avec le numérique sont de plus en plus nombreux. Conscient de l’importance que prend cette infrastructure dans le quotidien des Français, le SYADEN souhaite aussi assurer une égalité d’accès à ce service pour tous les habitants du département, qu’ils soient en zone rurale ou urbaine.

« Nos équipes sont mobilisées au quotidien pour déployer le réseau fibre, le plus grand chantier de l’Aude ! Toutefois, poser des prises ne donne pas accès immédiatement à la fibre : il reste ensuite le travail de raccordement vers les maisons ou les bâtiments par les fournisseurs d’accès. Ce qui explique un laps de temps de quelques mois entre les dernières interventions de terrain et la possibilité de profiter des bienfaits du très haut débit. Le réseau construit est ouvert et neutre, de sorte que tout Fournisseur d’Accès Internet (opérateur) pourra, s’il le souhaite, proposer des abonnements Très Haut Débit (THD) sur les territoires couverts. » explique Philde Witczak, directeur d’Émeraude THD.

Les 9 communes concernées par l’ouverture à la commercialisation au cours du 1er trimestre 2021 sont : Arzens, Azille, Floure, Homps, Limoux, Pieusse, Pomas, Val de Dagne et Villesequelande.

Les habitants de ces communes sont invités à tester dès à présent l‘éligibilité de leur logement sur le site : www.emeraudethd.fr/eligibilite/

Pour plus d’informations :