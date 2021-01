Tarn - Vote : Soutenez l'agroforesterie en Occitanie !

L’association Envol Vert est candidate au budget participatif de la région Occitanie, pour renforcer son action territoriale auprès des agriculteurs et des citoyens en faveur d’une alimentation durable.

Elle intervient sur le territoire tarnais depuis 2019. Forte de ses premiers succès auprès du grand public et des agriculteurs associés, elle souhaite renforcer et développer la portée de son action et en appelle aux citoyens pour obtenir leur soutien dans le cadre du Budget Participatif Citoyen organisé par la région Occitanie du 15 janvier au 15 février 2021 et bénéficier ainsi des financements nécessaires.

Le projet « Au Pré de Mes Arbres »

Le projet a pour objectif de revaloriser la biodiversité ancienne et locale du Tarn, principalement les espèces d’arbres fruitiers anciens de la région ainsi que les populations de batraciens. Il se traduit concrètement par :

Chaque année, l’accompagnement et la formation de 15 à 20 agriculteurs dans la mise en place de systèmes agroforestiers,

La sensibilisation des publics scolaires locaux à la biodiversité, aux pratiques agricoles durables et à une consommation responsable,

L’organisation de chantiers participatifs et pédagogiques au public.

Boris Patentrenger, cofondateur de l’association et pilote du projet, basé à Castres précise : « Notre objectif est de construire collectivement et avec solidarité, un système agricole et alimentaire pérenne qui assure l’accessibilité pour tous à une alimentation de qualité, respectueuse de l’écosystème local. » Il précise « Pour l’atteindre pleinement, le soutien des citoyens est important évidemment par le financement qu’il peut représenter avec le budget participatif mais aussi par le soutien moral et le partage de valeurs qu’il peut représenter ».

Le budget participatif citoyen

La Région Occitanie dégage une part de son budget pour le soumettre au choix des citoyens et faire en sorte que ces derniers décident où l’argent public doit être investi.

Les services de la Région analysent les candidatures selon une grille de critères transparents. Une fois sélectionnés, les projets peuvent recevoir les votes de tous les habitants d’Occitanie de plus de 15 ans et ce entre le 15 janvier et 15 février 2021.

Les projets lauréats (le projet classé premier dans chaque département par équité territoriale, puis les projets ayant collecté le plus grand nombre de votes, en fonction de l’enveloppe budgétaire encore disponible) sont financés et peuvent donc se concrétiser.

Pour voter pour le projet « Au pré de mes arbres » de l’ONG Envol Vert :

Rubrique « Vos solutions pour une alimentation durable »

https://jeparticipe.laregioncitoyenne.fr/projects/budget-participatif-alimentation-2020-occitanie/collect/depot-des-candidatures/proposals/au-pre-de-mes-arbres

#Tarn #Agroforesterie #Occitanie