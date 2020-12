Foix - Vœux de Monsieur le Maire de Foix

2021 Ensemble

Nous abordons 2021 dans des conditions très particulières, avec la crainte pour compagne et l’inconnu pour ligne d’horizon. La lucidité et le bon sens sont aujourd’hui nos atouts pour faire face collectivement à la situation sanitaire dont il ne faut ni amplifier la réalité ni disconvenir de l’existence.

Dans ce contexte, ensemble, nous avons essayé de favoriser les initiatives solidaires dans tous les domaines.

Si chacun espère que la médecine ouvre la voie à une solution pérenne, nous aurons demain à traiter les conséquences diverses, parfois préexistantes, de longs mois d’épidémie. Cinq enjeux majeurs nous attendent rapidement, l’enjeu sanitaire avec la campagne de vaccination qui se prépare, l’enjeu économique au regard des difficultés de nos entreprises, l’enjeu social pour conforter les actions solidaires envers les plus fragilisés, l’enjeu environnemental qui devient plus évident que jamais, l’enjeu démocratique afin de redonner à notre République la force dont elle a besoin. Ce ne sont pas des mots, ce sont des chantiers concrets à investir. Pour les aborder, la détermination devra s’affranchir des renoncements, l’altruisme des égoïsmes, la confiance en nous des relâchements individuels. L’heure du repos n’est pas arrivée.

Souhaitons-nous santé et courage, il y va de notre réussite et, plus important, du respect des générations futures avec la Liberté et l’Egalité pour étoiles polaires …

Norbert Meler Maire de Foix, Président de l’Association des Maires et des Élus de l’Ariège