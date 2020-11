Haute-Garonne - 9 propositions pour une Garonne sans plastique !

M. Moudenc a signé la Charte Fleuve sans Plastique lors de la dernière campagne des Municipales et s’est ainsi engagé, en tant que maire de Toulouse, à mettre en place des mesures pour lutter contre le fléau du plastique dans la Garonne. À travers notre liste de proposition, nous, Zero Waste Toulouse et les 14 associations, acteurs et actrices économiques toulousain∙es engagé∙es dans la protection de l’environnement et signataires de cette liste, souhaitons nous assurer de cet engagement.

Afin de s’assurer du respect de cet engagement, nous avons travaillé, en tant que collectif d’associations, d’acteurs et d’actrices économiques engagé∙es dans la protection de l’environnement, sur une liste de 9 propositions pour une Garonne sans plastique. Ces propositions sont inspirées des mesures présentées dans la Charte Fleuve sans Plastique, mais également des travaux des associations Surfrider et WWF sur le sujet, ainsi que des retours d’expériences de collectivités qui ont déjà mis en place ces mesures avec succès. En cohérence avec les mesures de la charte, nos propositions favorisent autant que possible la réduction en amont de la production de déchets avant leur collecte pour recyclage ou élimination afin de limiter au maximum leur impact, en effet : « Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas. »

Le plastique disséminé dans la nature représente un risque grave pour la biodiversité et donc les êtres humains également. Les opérations de nettoyage de déchets, bien que nécessaires pour limiter la pollution due au plastique, ne sont pas suffisantes pour enrayer ce fléau. Il convient maintenant d’agir de manière forte et à tous les niveaux. Nous encourageons M. Moudenc à être exemplaire sur le sujet et à mettre en place, a minima, les propositions de notre liste. Nous serons vigilant∙es sur le respect par M. Moudenc de son engagement de campagne et nous souhaitons donc être impliqué∙es dans les discussions sur ce sujet.

Liste des signataires : Zero Waste Toulouse, Seastemic, Plastic Attack Toulouse, ETIC emballages, Ceci&Cela, Champ d’Actions, Elémen’terre, France Nature Environnement Midi-Pyrénées, Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées, Plastic Vortex, Run Eco Team, Sea Shepherd France Toulouse, Surfrider Haute-Garonne 31, Toulouse en Transition, World Clean Up Day France Antenne Haute-Garonne

Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD)

Projection en ligne du film The Story of Plastic Afin de continuer à sensibiliser les Toulousain·es sur le sujet, nous proposerons à nouveau de visionner librement le film « Story of Plastic » pendant la SERD qui aura lieu du 21 au 29 novembre prochain. Ce film, que nous avions déjà proposé en mai dernier, expose tous les dangers liés au plastique depuis sa production jusqu’à sa fin de vie. Produit par Pale Blue Dot Media en association avec React To Film par le biais de The Story of Stuff, et réalisé par Deia Schlosberg, The Story of Plastic (VOST) examine de manière approfondie la crise de la pollution plastique causée par l’homme et ses conséquences sur la santé de la planète et de ses habitant ·es. Le documentaire inclut des interviews d’expert·es et d’activistes en première ligne du combat. Avec des séquences d’animation, des extraits d’archives vidéo et des récits à la première personne sur l’urgence d’agir, le film étudie un problème complexe, qui affecte de plus en plus le bien-être de la planète et de ses résident·es.