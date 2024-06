France - Le NoCode : Une révolution digitale à portée des séniors

Dans un monde où les technologies évoluent à une vitesse fulgurante, une nouvelle tendance se démarque et offre des opportunités inédites aux séniors : le NoCode. Cette approche innovante permet de simplifier et démocratiser la création d’outils digitaux, tels que des applications et des solutions logicielles pour gérer ses loisirs, simplifier sa vie quotidienne ou s’occuper de sa santé, sans compétences en programmation, ouvrant des perspectives passionnantes pour améliorer le rapport à l’informatique des séniors.

Qu’est-ce que le NoCode ?

Il s'agit d'une méthode de développement qui permet de construire des outils numériques (applications, jeux, programmes informatiques, etc...) sans écrire de code et sans avoir une connaissance en programmation. Les outils NoCode sont composés d'interfaces simples et intuitives, comme le glisser-déposer par exemple, qui permettent une réélle démocratisation de la conception numériques pour répondre aux enjeux du monde de demain.

Applications NoCode utiles pour les séniors

Selon l’édition 2024 du Baromètre du numérique, pilotée par l’Arcep, l’Arcom, le CGE et l’ANCT, 64% des personnes âgées de 70 ans ou plus sont internautes. Et grâce au NoCode, les séniors peuvent désormais devenir acteurs de leur vie digitale. Les applications NoCode se révèlent particulièrement utiles dans des domaines variés, améliorant ainsi le quotidien des séniors :

Santé : Des applications comme "HealthyTrack" permettent de suivre les indicateurs de santé (pression artérielle, taux de glucose) et d'envoyer des rappels pour la prise de médicaments. La simplification de l'analyse des données médicales avec des plateformes comme "MediAnalyzer", facilite la création de modèles d'analyse, la génération de rapports détaillés et la visualisation interactive des résultats. Des applications de téléconsultation sécurisées, telles que "TeleHealth Connect", qui intègrent la planification des rendez-vous, la gestion des dossiers médicaux et le paiement en ligne, offrent une alternative pratique et efficace aux consultations en personne.

Organisation : Les outils NoCode offrent aux séniors une multitude de solutions pour gérer et simplifier leur vie quotidienne : des applications comme "EasyFinance" permettent aux séniors de suivre leurs dépenses, de gérer leurs comptes bancaires, et d'effectuer des virements d'argent de manière simple et sécurisée. D’autres comme "ShopEase" facilitent la commande de produits essentiels, que ce soit pour les courses alimentaires, les médicaments ou d'autres besoins quotidiens, en offrant une interface intuitive et des options de livraison à domicile. Enfin, "DocOrganizer" permet de numériser, stocker et organiser les documents importants (assurances, factures, papiers administratifs) de manière sécurisée et accessible à tout moment.

Loisirs et Relations Sociales : En plus de faciliter les tâches quotidiennes, les applications NoCode peuvent jouer un rôle crucial dans la lutte contre l’isolement des séniors. Ces outils offrent de nombreuses possibilités pour maintenir et enrichir leurs relations sociales et leurs loisirs : Des outils comme Muse’iF, une plateforme interactive qui fonctionne comme un TripAdvisor culturel pour les séniors franciliens, permettent aux utilisateurs de co-construire une carte culturelle en partageant leurs lieux culturels préférés. "PhotoShare" leur donne l’opportunité de partager facilement des photos et des vidéos avec la famille et les amis. Les séniors peuvent créer des albums numériques, commenter les photos et rester connectés avec leurs proches à travers des souvenirs visuels.

Des Formations Adaptées

De plus en plus de formations NoCode se tournent vers les séniors, visant notamment les cadres et dirigeants en quête de nouvelles compétences. Des programmes intensifs comme ceux proposés par l’Ecole Cube permettent à des individus de tous âges de se former au NoCode en quelques semaines. Les séniors peuvent ainsi devenir acteurs de leur vie numérique en créant de toutes pièces des outils sur-mesure pour leur activité quotidienne.

Moïses, 72 ans, apiculteur : "J’ai créé moi-même ma boutique en ligne pour vendre mes produits, gérer mes stocks, faire le suivi de mes commandes et des envois. Je n’aurais jamais pensé pouvoir faire ça tout seul et pourtant, je l’ai fait simplement et rapidement avec les outils NoCode ! "

Marie, 68ans, ex-directrice de Marketing : " Grâce à ma formation en NoCode, j'ai pu créer une application personnalisée pour suivre mes rendez-vous médicaux et mes traitements. C'est incroyable de voir à quel point c'est simple et efficace!"

« Le NoCode représente une révolution digitale accessible à tous, sans barrière d'âge. Les séniors, avec un accompagnement adapté, peuvent non seulement tirer parti de cette technologie pour améliorer leur quotidien, mais également redécouvrir le plaisir d'apprendre et de créer. » Pierre Launay, président du SFPN, Syndicat Français des Professionnels du NoCode.