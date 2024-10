Tarn et garonne - Face au budget du gouvernement Barnier, le contre-projet du RN

Communiqué de Marine Hamelet, député de Tarn-et-Garonne

Je souhaite faire part de ma profonde inquiétude quant au budget proposé par le gouvernement. Ce projet, loin d’être à la hauteur des attentes des Français, ne permettra ni de redresser nos finances publiques, ni de garantir la justice fiscale, ni d’améliorer l’efficacité des services publics. Le Haut Conseil des finances publiques a estimé que 70% des efforts budgétaires prévus par le gouvernement pèseront sur les contribuables, ce qui est inacceptable.

Le gouvernement refuse de faire les économies nécessaires là où elles s’imposent : rien sur l’immigration, les fraudes sociales et fiscales, ou encore la simplification du millefeuille administratif. Pire, il augmente de 100 millions d’euros le budget de l’aide médicale d’État, une mesure que je considère comme une trahison envers les Français, qui voient leurs remboursements médicaux réduits. En revanche, il prévoit d’augmenter les taxes sur l’électricité, alors que les Français ont déjà subi une hausse de 44% du prix depuis 2022. De plus, le gouvernement continue ses attaques contre les automobilistes avec un durcissement du malus écologique et du malus au poids, ajoutant 300 millions d’euros de taxes supplémentaires d’ici 2027, touchant 80% des véhicules neufs.

Face à ce budget inadapté, le groupe Rassemblement National propose un contre-budget responsable, axé sur des économies concrètes qui rendraient des milliards d’euros aux Français :

Suppression des opérateurs publics inopérants, réattribution des ressources mal dépensées et réduction du train de vie de l’État. L’État doit être un acteur actif dans l’assainissement des comptes publics, en réduisant ses dépenses inutiles. Cela permettrait de rendre 600 millions d’euros aux Français. Économies sur le fonctionnement des régions et des intercommunalités, dont les prérogatives doublonnent celles des communes. Trop souvent, les fonds régionaux sont gaspillés dans des initiatives qui n’apportent rien aux Français. Ces mesures permettraient de rendre 1,3 milliard d’euros aux Français. Contribution des étudiants étrangers et restriction des soins offerts aux clandestins. Nos économies sur l’immigration à droit constant, sans nécessiter de modification législative ou constitutionnelle, permettront de rendre 4,1 milliards d’euros aux Français. Taxation de la spéculation financière, comme les rachats d’actions, plutôt que de pénaliser l’économie réelle. Contrairement au gouvernement et à l’extrême gauche, nous estimons qu’il est plus juste de faire contribuer les acteurs financiers. Ces mesures rapporteraient 9 milliards d’euros aux Français.

Je me réjouis déjà que plusieurs amendements, dont un visant à annuler la hausse des taxes sur l’électricité que le Gouvernement souhaitait imposer, aient pu être adoptés en commission grâce aux députés RN qui y siègent. Espérons maintenant que la minorité gouvernementale ne le supprime pas par la suite.

Le Rassemblement National continuera à défendre un budget plus juste, respectueux du pouvoir d’achat et des intérêts de notre pays.