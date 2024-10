Occitanie - Marie Piqué invite les bailleurs sociaux à envisager un gel des loyers pour protéger les locataires

À l’heure où les conseils d'administration des offices HLM se réunissent un peu partout en Occitanie et en France, les questions d'augmentation des loyers sont à l'ordre du jour. Dans un contexte de dégradation continue du pouvoir d’achat des locataires et de nouvelles contraintes budgétaires imposées par le gouvernement, je tiens à partager mon inquiétude sur les répercussions possibles de telles hausses pour les ménages les plus modestes.

L’Indice de Référence des Loyers (IRL) du 2e trimestre, qui atteint +3,26 %, vient s’ajouter aux augmentations de +3,60 % en 2023 et de +3,5 % en 2024, conduisant à une progression cumulée de plus de 12 % en trois ans. Cette situation s’accompagne de la hausse des coûts de l’énergie, qui pèse lourdement sur le budget des locataires, déjà fragilisés par la hausse du coût de la vie. Face à ces réalités, il me semble essentiel de se pencher sur la possibilité d’un gel temporaire des loyers, notamment pour les logements les moins performants sur le plan énergétique (étiquettes F et G).

Il me paraît aussi important de rappeler que la responsabilité première incombe au gouvernement, dont les choix budgétaires de ces dernières années ont contribué à accentuer les difficultés du secteur du logement social. J'invite les élus locaux et les membres des conseils d’administration à se saisir de cette question et à envisager, ensemble, des solutions qui protègent les locataires tout en assurant la pérennité de notre modèle social.

Pour permettre un tel effort, des mesures de soutien de la part du gouvernement seraient indispensables : l’abrogation de la Réduction de Loyer de Solidarité (RLS), un retour à un taux réduit de TVA pour la construction et la rénovation, et une revalorisation des aides personnelles au logement sont autant de pistes à explorer. Ces initiatives pourraient offrir un cadre plus serein aux décisions locales à venir.

Il est nécessaire que ces débats puissent se dérouler dans un esprit de solidarité et de coopération, afin que chacun trouve sa place dans la défense des locataires et du logement social. Ensemble, nous devons répondre aux défis actuels tout en préservant la mission essentielle des offices HLM : offrir un logement digne et accessible à tous.