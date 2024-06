Tarbes - Le Haricot Tarbais se décline aussi à l'apéritif !

Parce que l’été rime avec farniente et belle tablée, l’apéritif est plébiscité par les Français à la recherche de recettes savoureuses pour épater et surtout régaler leurs convives.

Tartinades, cakes, bouchées, verrines, faites le plein d'idées avec ces 20 recettes à base de Haricot Tarbais, pour des alternatives plus healthy !

Retrouvez toutes les recettes sur le www.haricot-tarbais-tradition.fr et en vidéos au www.youtube.com/user/leharicottarbais