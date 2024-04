Montpellier - MONTPELLIER : RÉAGISSONS FACE À LA SAUVAGERIE !

MONTPELLIER : RÉAGISSONS FACE À LA SAUVAGERIE !

Communiqué d’Alex FREDERIKSEN - Responsable RN de la 2e circonsription de l’Hérault, et Thierry TSAGALOS - Responsable RN de Montpellier.

La violence du guet-apens tendu hier par une vingtaine de garçons à une adolescente en sortie du collège Arthur Rimbaud nous rappelle avec brutalité que l’ensauvagement de notre pays n’épargne pas les enfants.

C’est un nouveau coup dur pour Montpellier, autrefois surnommée « la surdouée », mais désormais connue comme un chantier à ciel ouvert parsemé de coupe-gorges où s’égrainent chaque semaine le récit d’agressions, vols, viols, meurtres et règlements de compte. L’image de notre ville se dégrade, et le quartier de la Paillade continue de souffrir d’une réputation exécrable entretenue par l’inaction de gouvernements très forts avec les honnêtes gens et très faibles face aux malfaiteurs.

Cette nouvelle attaque, atroce, doit être un électrochoc pour les Montpelliérains. Face à l’ensauvagement tous azimuts, les campagnes de diversion du Maire ou du Ministre de l’Intérieur ne résoudront rien. Alors que 92% des Français* constatent l’augmentation de l’insécurité, c’est l’autorité et la punition des malfaiteurs qu’il faut exiger des pouvoirs publics pour qu’enfin, le droit à vivre en paix soit assuré partout et pour tous.

*Source : Le Figaro - Avril 2024.

Alex FREDERIKSEN et Thierry TSAGALO