Le Grau du Roi - LES GRAULINADES samedi 30 avril 2022 Le Grau du Roi

Une journée de fête culinaire 100% produits la mer

Date gourmande à ne pas manquer : samedi 30 avril 2022 le Grau du Roi organise ses traditionnelles « Graulinades » : une journée de fête dédiée à la gastronomie méridionale durant laquelle toutes les saveurs et produits de la méditerranée sont revisités et mis en fêtes. Des plats sont cuisinés en public par des habitants du Grau du Roi, par des restaurateurs et par le 1er Chef gardois étoilé « vert » par le Guide Michelin : Mr Sebastien Rath

Des cuisines face à la mer

Le concept : le temps d’une journée, au milieu du marché et des étals des producteurs locaux dressés pour l’occasion, des habitants et des cuisiniers du Grau du Roi, sortent de chez eux et préparent en public leurs meilleures recettes de la mer traditionnelles et ou revisitées. Pour relever le tout on plante un décor résolument balnéaire : les fourneaux éphémères sont installés en extérieur face à la mer.

En 1ère partie, 6 habitants du Grau du Roi sont mis à l’honneur pour cuisiner en public leurs recettes fétiches.

En 3ème partie c’est le « défi des restaurateurs » : la mission du restaurateur est de cuisiner le poisson accompagné d’un panier de légumes, rapportés la veille par son binôme pécheur.

Les surprises du chef

En 2ème partie de journée, un Chef est l’invité d’honneur des Graulinades, pour cuisiner, en public, une recette revisitée selon l’arrivage de poissons.

Cette année c’est DAVID BLASCO du RESTAURANT LE BOEM – Aigues-Mortes (30) qui prend les commandes du piano.

David a remonté le chenal de l’ancien phare jusqu’à la tour de Constance et pris résidence à deux pas des remparts de la ville d’Aigues Mortes. Table fusion aux inspirations asiatiques jusque dans l’architecture, cette adresse de l’autre côté des remparts est un moment voyageur et dépaysant, d’un charme quasi exotique. Le chef David Blasco

travaille des compostions méditerrano-asiatiques: tataki de thon, raviole ouverte et lotte, pressée de banane, toujours avec le soin d’un graphisme qui encadre positivement le souvenir.

Cette fête populaire de la gastronomie locale qui sonne l’arrivée du printemps, à la bonne franquette, rassemble chaque année plus de 5 000 gourmands et aficionados pressés de déguster les pépites de ce patrimoine culinaire en plein air et en bord de mer.

10h - 18h

Marché de la mer par les producteurs locaux et régionaux

Vente et dégustation : plats cuisinés, tellines, huitres, fritures de poissons, Rouille Graulenne,poulpes, producteurs de vins…

11h - 14h

Démonstrations de cuisine locale par les graulens

Cours de cuisine pour enfants

12h30

Rouille géante

14h

Démonstration de le chef David Blasco du restaurant le Boem

15h30 - 17h

Défi des restaurateurs

Si vous désirez couvrir les Graulinades 2024, déguster les trésors de la méditerranée, découvrir les recettes et pour toutes infos supplémentaires, contactez Stephanie Aillet par mail à stephanie.aillet@letsgrau.com.