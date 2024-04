Pamiers - Job dating à Pamiers le 23 avril.

Le Crédit Agricole Sud Méditerranée et WIZBII (plateforme des services utiles aux 16-30 ans) organisent un job dating à Pamiers le 23 avril.



L'événement réunira une dizaine d'entreprises de Pamiers et ses environs. Elles proposeront une trentaine de postes en CDD, CDI et freelance.

Les secteurs représentés : hôtellerie-restauration, administration, vente, qualité-maintenance, production-fabrication, achats, conseil, communication, comptabilité-contrôle de gestion, services à la personne, travaux-chantiers...

Pour en savoir plus et s'inscrire : https://job.wiz.bi/1f7vy