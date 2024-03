Hérault - Lancement des Œnoculturelles 2024 en Grand Pic Saint-Loup

Lancement des Œnoculturelles 2024 en Grand Pic Saint-Loup

Pour la 2ème édition, Les Œnoculturelles en Grand Pic Saint-Loup invitent la culture dans les domaines viticoles de 4 appellations et 2 IGP du territoire, à travers la programmation d’événements créatifs.

L’Office de Tourisme du Grand Pic Saint-Loup propose pour la deuxième année consécutive une alliance entre la culture et le vin dans des domaines viticoles du territoire. D’avril à novembre, 7 expériences immersives sont programmées dans les vignobles.

L'initiative entend mêler l’art et le vin, au cœur de rencontres spontanées entre la peinture, la danse, la musique et le cirque.

The Art of Wine en Grand Pic Saint-Loup

Proposés par la commissaire d’exposition Pam Naidoo, trois projets explorent la stimulation sensorielle avec une approche originale : faire découvrir le vin à travers le prisme de l’art.

Pour Pam Naidoo, il s’agit de : « transcender les frontières entre le vigneron, son vin et l'art en offrant une expérience immersive et interactive. Cela invite les visiteurs à déguster les mêmes vins que ceux qui ont porté les artistes.»

Ainsi, chaque artiste se fait une représentation du goût du vin à travers la dégustation de cuvées présentées lors d’un atelier collectif d’analyse sensorielle. Trois expositions thématiques sont ensuite présentées au public.

Du 2 avril au 31 mai

Le Triadou

Au fil des étoiles, une odyssée artistique vers le vin

Au Triadou, le public déguste les cuvées du domaine et visite l’ancienne chapelle rénovée du domaine du Haut-Lirou où les œuvres de 7 artistes sont présentées.

Entrée libre. Domaine Haut-Lirou, Le Triadou.

Tél. : 04 67 55 38 50 - lesdomainesjeanpierrerambier.com

Du 24 mai au 17 août

Teyran

Équilibre et proportion : harmonie entre Vin et Art

À Teyran, le domaine Massillan ouvre les portes de son caveau pour des dégustations et présenter les œuvres de 6 artistes.

Entrée libre. Domaine Massillan - D 67. Chemin des Carteirades, Teyran.

Tél. : 04 67 04 46 76 - domaine-massillan.fr

Du 20 septembre au 30 novembre

Saint-Mathieu-de-Tréviers

La déesse et l’art, assemblage du vin

À Saint-Mathieu-de-Tréviers, les producteurs coopérateurs du territoire se sont réunis sous la bannière Vignobles des 3 châteaux. Au programme : dégustation de vin et présentation de 6 artistes.

Entrée libre. Vignobles des 3 Châteaux, 140 av. des coteaux de Montferrand, Saint-Mathieu-de-Tréviers.

Tél : 04 67 55 81 22 - vd3c.fr

Dimanche 19 mai

Château Montel, Teyran

« Tempo ! Au rythme du Pic Saint Loup »

Le Château Montel propose « Tempo ! Au rythme du Pic Saint Loup » afin de créer du lien entre danse, vin et des expositions d’artistes. À travers « Paysages rythmiques », la compagnie Marouch invite tous les publics à partager une déambulation sonore percussive et dansée.

L’Écomusée Terra Titius propose un atelier artistique vigneron conçu tel un voyage dans l’Histoire du Grand Pic Saint Loup, afin de conduire le visiteur vers les défis de la viticulture du futur. Un dispositif complété par des visites vigneronnes guidées en petit groupe.

Au programme également, un atelier modelage et des démonstrations de tournage. Accès libre aux expositions de 2 artistes peintres, et des photographies du Club Photo de Teyran. Petit artisanat et ambiance musicale.

Entrée libre. Château Montel, 1 rue du Dévès, Teyran.

Tél. : 04 67 70 20 32 - chateau-montel.com

Du 5 juillet au 30 septembre

Château La Roque, Fontanès

Zoom sur la biodiversité

À Fontanès, Château La Roque partage sa sensibilité pour la biodiversité, avec un concours photo proposé aux professionnels et amateurs confirmés, du 15 mars au 31 mai. Les photographies de paysage et de macrophotographies feront l’objet d’une exposition au caveau. Vernissage le vendredi 5 juillet avec remise des prix aux gagnants du concours. Ambiance musicale, dégustation des vins du domaine et apéritif dinatoire.

Entrée libre. Château La Roque, 2 chemin de Saint Mathieu, Fontanès.

Tél. : 04 67 55 34 47 - chateau-laroque.fr

Samedi 6 juillet

Domaine La Tribale, Guzargues

Les bucoliques culturelles

Le cirque s’installe au domaine de la Triballe pour fêter 50 ans d’agriculture biologique, avec Les Bucoliques de la Triballe. Au programme : visite guidée, atelier d’initiation au cirque en pleine nature, dégustation de vins AOP Languedoc, Languedoc-Grés de Montpellier et Pic Saint Loup, et de jus de raisins. Spectacle de cirque en soirée et street food avec foodtrucks, produits fermiers de Mira’Bio, Math et Jo traiteur.

De 16h30 à 22h30 : Atelier cirque 10€, spectacle 10€.

Domaine La Tribale - D26, Guzargues.

Tél. : 04 67 59 66 32 - la-triballe.com

Samedi 28 septembre

Maison Le Breton – Domaine de La Jasse, Combaillaux

La vigne en rythme

Samedi 28 septembre, Maison Le Breton - Domaine de La Jasse propose une performance dansée itinérante de la Compagnie Yann Lheureux. L’occasion d’aborder l’harmonie du vivant à travers des chorégraphies évoquant l’Homme, la vigne et la biodiversité autour du domaine.

17h - Tarif : 10€, gratuit pour les enfants.

Domaine de La Jasse,Combaillaux.

Tél. : 04 67 67 04 04 - maison-le-breton.com

CHIFFRES CLES VITICULTURE

4530 ha (36 % de la surface agricole)

70 % des surfaces des vignes plantées en AOP

Une centaine de caves particulières et 2 caves coopératives

67,6 % des vignerons sont en AOP Pic Saint Loup, tandis que 3,8% en Terrasses du Larzac, 34% en IGP et 8.5% en Grés de Montpellier

Programme complet sur : www.grandpicsaintloup-tourisme.fr

Et pour prolonger vos découvertes œnotouristiques, retrouver toutes les idées sur le catalogue d’expériences EPICuriennes dans l’onglet découverte autour de la vigne.