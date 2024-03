Narbonne - Les grands buffets restent a Narbonne

LES GRANDS BUFFETS RESTENT A NARBONNE

Après plusieurs mois de discussions constructives entre les élus du Grand Narbonne, la Ville de Narbonne et les responsables des Grands Buffets, un nouveau projet de développement de l’Espace de Liberté est engagé. Il concrétise la volonté partagée par tous les acteurs de maintenir à Narbonne le restaurant les Grands Buffets, ce fleuron de la gastronomie française. La transformation de l’Espace de Liberté déjà programmée va également intégrer de belles évolutions pour Les Grands Buffets.

L’ambition est d'y créer à Narbonne le premier site de loisirs d’Occitanie, avec près de 800 000 visiteurs par an.

Près de 20M€ d’investissements pour donner un nouvel essor à l’Espace de Liberté et aux Grands Buffets

Suite à cet accord, le Grand Narbonne va engager un grand programme de transformation de l’Espace de Liberté, en y investissant près de 15 millions d’euros. Il englobe :

La réalisation de nouveaux espaces réservés à des extensions d’activités des Grands Buffets, sur une surface de près de 2000 m². Le coût de construction de cette surface (environ 3 M€) sera répercuté sur le loyer versé chaque année par les Grands Buffets, rendant cette opération financièrement neutre pour les finances publiques.

La modernisation de la signature architecturale du bâtiment.

L’amélioration de l’accueil en séparant les flux des différents usagers, et notamment en établissant un parcours spécifique pour les clients des Grands Buffets.

La modernisation des différents équipements (patinoire, piscine, bowling).

La rénovation énergétique du bâtiment et des équipements.

Pour compléter la réalisation livrée par le Grand Narbonne, Les Grands Buffets investiront également près de 5 M€ pour aménager ces nouveaux espaces.

Un plan de développement ambitieux pour les Grands Buffets

Les Grands Buffets, fondés en 1989, est aujourd’hui le plus grand restaurant de France, par son chiffre d’affaires. Leur notoriété se situe désormais au niveau européen, et attire plus de 390 000 clients par an, qui rayonnent également en différents points de la Côte du Midi pour en découvrir le patrimoine historique, paysager ou culturel.

Leur ambition : rendre accessible à toutes et tous le luxe d’une Grande Maison en proposant à la découverte, et à discrétion, le plus grand répertoire des plats emblématiques de la cuisine française, celle du Maître Auguste Escoffier, dans le plus pur respect du rituel des arts de la table, tels qu’ils sont consacrés par l’UNESCO qui a classé au patrimoine culturel de l’humanité : le repas gastronomique des français.

Généreux et militant, le restaurant a obtenu en 2021 le prix de la plus belle carte de vins au verre de France, et applique les prix caveaux pour l’ensemble des vins de sa carte... Réserver aux Grands Buffets est ainsi toujours l’assurance de partager une expérience gastronomique originale et unique.

Pour satisfaire cette ambition permanente et cette excellence, les Grands Buffets avaient envisagé de se délocaliser sur un nouveau territoire, dans la perspective de créer le premier parc dédié à la gastronomie française. Dans l’hypothèse de ce déménagement Carcassonne Agglomération fut ainsi sélectionnée, de par l’engagement de ses élus, et la qualité de leur projet d’accueil.

Mais les échanges qui se sont tenus au cours des dernières semaines avec les élus du Grand Narbonne ont convaincu les Grands Buffets d’une ambition nouvelle pour le territoire de la Côte du Midi, avec une ambition et des perspectives d’évolutions qui ne pouvaient pas laisser indifférent...

Un nouveau projet a ainsi émergé, qui ouvre à Narbonne de nouveaux horizons pour les Grands Buffets.

Depuis un espace d’accueil totalement repensé, deux nouveaux lieux vont ainsi voir le jour, pour tous les visiteurs, qu’ils aient ou non choisi de profiter du restaurant.

Le Grand Salon de thé-glacier, conçu dans plus de 600m² d’un univers design exceptionnel, avant le repas au restaurant ou pour un moment privilégié de détente et de gourmandise en cours de journée ;

La Grande Boutique de Produits du Terroir, qui proposera 365 jours par an de découvrir, consommer sur place ou emporter dans un décor de près de 1200 m², une des plus remarquables offres de produits régionaux et d’artisanat en Occitanie.

Un hommage permanent au savoir-faire de notre région, complété par les produits « label France » qui font la renommée internationale de notre gastronomie et des arts de la table.

Pour aménager les nouveaux locaux livrés par le Grand Narbonne, Les Grands Buffets investiront 5 M€. Ils verront également leur effectif passer de 220 à 250 employés, pour animer les nouvelles structures.

C'est donc avec beaucoup d'enthousiasme que je vous annonce aujourd'hui que Les Grands Buffets resteront à Narbonne et participeront activement au programme ambitieux de renouveau de l'Espace de Liberté.

Louis Privat

Site internet des Grands Buffets