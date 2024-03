Castelnau-le-Lez - Cycom Hacking Conference : 4ème édition le 12 avril 2024

L’entreprise montpelliéraine Devensys Cybersecurity annonce la 4ème édition du Cycom Hacking Conference, le premier événement dédié à la cybersécurité offensive en région Occitanie. Il aura lieu le vendredi 12 avril 2024 à la salle Le Kiasma à Castelnau-le-Lez (Montpellier Métropole). Les étudiants et professionnels de l’informatique pourront découvrir les dernières avancées en matière de sécurité offensive. Des challenges cyber (soirée Capture the Flag) et de nombreux lots sont à gagner. 350 personnes sont attendues et l’inscription est obligatoire.

La sécurité offensive est une branche de la cybersécurité se basant sur les techniques utilisées par les cybercriminels : elle consiste à tester la sécurité d’une entreprise ou d’une organisation, identifier et corriger d’éventuelles vulnérabilités des systèmes d’information. Cette stratégie de cybersécurité proactive permet d’être en avance sur les pirates informatiques, bien avant qu’ils ne puissent pénétrer dans le système et exploiter les failles de sécurité.

Au travers de conférences et ateliers de 09h à 18h le vendredi 12 avril 2024, le CYCOM 2024 passera en revue les derniers outils et techniques pour simuler des attaques et détecter d’éventuelles failles de sécurité. Le programme détaillé et les conférenciers seront dévoilés prochainement sur https://www.cycomhackingconference.com/.

Le programme des conférences de la journée

Le programme est en cours de finalisation, une première liste de conférenciers et de thématiques sont dévoilés :

Nicolas Blasco, Directeur du Pentesting chez Devensys Cybersecurity, fera un retour d'expérience et racontera des anecdotes amusantes.

Regis Sennet, Head of Cyber Security chez Shares, évoquera le phishing par linkedin et le privilege escalation sur Google Workspace.

Baptiste Maurutto, Dirigeant de Rain Scripts, parlera des Bots & AntiBot

Amel Bouziane Leblond, Ingénieur SSI - Pentester chez Thales & Raynald Coupé, Pentester et Ethical Hacker, évoqueront les Découvertes de périmètre et le Bug Bounty

Louis Anelli, Freelance Security Engineer, animera une conférence à propos des attaques informatiques autour de Github Actions

Sébastien Baudru, Head of Cybersecurity Operations chez Swile, fera également une intervention.

Le programme de la soirée Capture the Flag

De 19h à minuit, l’événement accueillera les professionnels les plus aguerris de la sécurité informatique avec le lancement du challenge Capture the Flag : ce jeu consiste à exploiter des vulnérabilités affectant des logiciels et systèmes de manière à s'introduire sur des ordinateurs pour récupérer les drapeaux, en équipe de 1 à 5 personnes.