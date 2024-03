Mende - Illusions perdues - Théâtre public Montreuil / Pauline Bayle

Plongez dans le Paris effervescent des années 1820 avec "Illusions perdues" : d’après le chef-d’oeuvre de Balzac, revisité avec brio par Pauline Bayle.

Lucien Chardon, poète et journaliste intrépide, vous invite à un voyage palpitant à travers les rues animées du Paris du XIXe siècle dans "Illusions perdues". Cette adaptation théâtrale du chef-d'œuvre de Balzac promet une expérience immersive qui saura conquérir les cœurs, particulièrement ceux de la jeunesse avide d'aventure et de réflexion.

Illusions perdues est bien plus qu'une simple histoire. C'est un récit initiatique qui trouve des échos puissants dans notre réalité contemporaine. Dans cette jungle urbaine où les désirs les plus profonds se heurtent à la solitude, Lucien Chardon et ses comparses naviguent entre ambition dévorante et désenchantement inévitable. La grandeur d'âme cède la place à la nécessité de réussir, tandis que les illusions enivrent sans pour autant apaiser les tourments de l'âme.

« Plus que n'importe quel autre roman de Balzac, Illusions perdues nous tend le miroir de chacune de nos existences, entre espérance et résignation, ambition et humilité, rêve de puissance et rappel cruel de la réalité », déclare la talentueuse metteuse en scène Pauline Bayle.

Avec cinq comédien·ne·s impressionnant·e·s, Pauline Bayle offre une interprétation moderne et captivante de ce classique de la littérature. Cette version "dégenrée" d'Illusions perdues résonne avec énergie et audace, capturant l'essence même du combat pour la liberté dans un monde régi par les intérêts personnels et la quête incessante de réussite. Un théâtre brut, effervescent et bluffant !

Le spectacle a reçu le Grand Prix de la Critique « Meilleur spectacle de l’année » !

En résonnance au spectacle, vous êtes conviés à :

> un Apéro-causerie en présence d'Anissa Daaou, l'interprète du personnage de Lucien Chardon.

> mercredi 24 avril | 18h30 | Librairie les P'tits papiers

> Gratuit

> Un Atelier cuisine “Papilles en scène” et un repas partagé avec la compagnie

> jeudi 25 avril | 10h > 12h30 | Cuisine du théâtre

> 16€ le repas (et tarif ultra réduit pour le spectacle)

Places très limitées, inscrivez-vous sans tarder !

L’idée est simple : préparer ensemble un repas, sous la supervision éclairée de Numa et Nina, nos fidèles cuisiniers, et partager le repas concocté en compagnie des artistes du spectacle... et de l'équipe du théâtre !

> Dès 15 ans

> durée 2h30

> Tarifs : 14€ / 12e / 10€

> Billetterie auprès de l'Office de tourisme de Mende et en ligne sur theatredemende.fr et scenescroisees.fr

> Infos au 04 66 65 75 75 et au

04 66 94 00 23

Spectacle co-accueilli par Scènes Croisées et Le Théâtre de Mende