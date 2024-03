Aigues Mortes - Faciliter l'accès au logement

Parce que la problématique du logement constitue une préoccupation majeure pour les travailleurs, en général, et plus encore pour les saisonniers, Terre de Camargue reconduit son partenariat avec Action Logement.

Afin d’optimiser les actions en faveur de l'emploi et mieux accompagner cette nouvelle saison estivale, la Communauté de communes Terre de Camargue accueillera une permanence d'Action Logement dans les locaux du service Emploi / Point Emplois Saisonniers à Aigues-Mortes.

Des conseils personnalisés

Une conseillère de l'organisme renseignera et accompagnera toutes les personnes ayant des questionnements relatifs à l'accès au logement sur le territoire. Les conseils et informations seront transmis de façon individualisée au regard de chaque problématique. L’objectif est d’accompagner l’ensemble des publics concernés et de les informer sur les différentes aides et solutions :

Les recruteurs qui rencontrent des problématiques de logement pour leurs salariés,

Les travailleurs (saisonniers ou non) qui cherchent à se loger sur le territoire

Les propriétaires qui souhaitent connaître tous les dispositifs de sécurisation des locations

Les permanences d’Action Logement

La conseillère recevra, sans rendez-vous, de 9h à 12h, dans les locaux du service emploi, 13 rue du Port à Aigues-Mortes :

Vendredi 29 mars

Vendredi 26 avril

Vendredi 24 mai

Vendredi 21 juin

L’ensemble des aides et services proposés par Action Logement est consultable sur actionlogement.fr

Renseignements : service emploi : 04 66 53 61 38