France - Qare révèle les 10 endroits les plus insomniaques du pays !

Qare, spécialiste de la téléconsultation, dévoile les résultats d'une étude sur les troubles du sommeil en France.

Les régions les plus touchées incluent la Bourgogne-Franche-Comté, la Bretagne et les Pays de la Loire. On apprend que les femmes consultent deux fois plus que les hommes pour ces problèmes, avec des pics en Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Île-de-France.

Pour l'occasion, Qare donne quelques conseils pour améliorer le sommeil: éteignez les écrans, pratiquez une activité physique régulière, mangez léger le soir et créez une ambiance apaisante dans votre chambre.

Pour les plus insomniaques, Qare propose une prise en charge médicale de qualité avec des médecins certifiés pour un suivi médical adapté afin de retrouver des nuits calmes et réparatrices.