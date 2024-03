Rodez - Conférence publique de la loge les Philadelphes

Le vendredi 22 mars 2024, la loge les Philadelphes de conférence présidée par le Grand Maître National Sylvain Zeghni.

En quête de l’harmonie universelle et de l’égalité des droits, les conférenciers exploreront les liens entre l'idéal utopique et les valeurs fondamentales de la franc-maçonnerie et partagerons leurs réflexions sur la construction d'un monde où l'harmonie, l'égalité et la fraternité sont au coeur des préoccupations.

Au travers des analyses approfondies et des discussions enrichissantes, les participants auront l'opportunité de réfléchir sur les différents aspects de l'utopie et son importance dans notre société contemporaine.

Ne manquez pas cette occasion unique d’explorer l’utopie sous un nouvel angle, en compagnie des membres du Droit Humain.

Cette conférence publique s’adresse à un large public intéressé par les questions de société et de philosophie.

Un verre de l’amitié sera offert à l’issue des échanges.

Entrée gratuite sur inscription : conference.dh12@gmail.com