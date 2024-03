Tarn et garonne - Concert Marie Cantagrill et ses musiciens

Le Château de la Garrigue fête l’arrivée du printemps avec Marie Cantagrill et ses musiciens : Les quatre Saisons de Vivaldi.

C’est à la lueur des candélabres que nous retrouverons, le 22 mars prochain, la lumineuse violoniste, Marie Cantagrill et ses musiciens, dans un lieu tout à fait original qui s’ouvre à la musique classique : le Château de la Garrigue.

Pour fêter l’arrivée du printemps, les Quatre Saisons de Vivaldi résonneront dans la Salle Piano, du Château de la Garrigue. Ces Quatre Saisons, très célèbres, mais parfois peu connues, même par des mélomanes avertis, seront revisitées et expliquées par la virtuose. Sous les doigts scintillants de Marie Cantagrill et de ses musiciens, le public décourvrira ou redécouvrira toutes les images et les effets mis en musique par Vivaldi, tels des tableaux, dont Vivaldi lui-même était si fier.

Suivra une oeuvre folklorique aux accents tziganes, les Airs Bohémiens de Pablo Sarasate (Virtuose et compositeur espagnol).

Joie, passion et émotion seront au rendez-vous ce vendredi 22 mars à 20h00 au Château de la Garrigue.

Vente de boissons sur place.

Pour réserver, se renseigner, un seul numéro 05 62 22 35 50 et notre billetterie : https://www.chateaudelagarrigue.store