Occitanie - Aides à la pierre régionales : le compte n'y est pas !

Le comité régional de l’habitat et de l’hébergement (CRHH) d’Occitanie s’est réuni en assemblée plénière à Montpellier ce jeudi 7 mars 2024. Celui-ci, co-présidé par le préfet de région et la présidente du conseil régional, est l’instance de concertation au niveau régional de l’ensemble des acteurs intervenant dans le domaine de l’habitat et de l’hébergement.

Le préfet y a dévoilé notamment les objectifs et dotations pour l’année 2024. Ainsi, une enveloppe de 35,6 millions d’euros a été annoncée pour accompagner la construction de 9 443 logements locatifs sociaux. Des chiffres qui n’ont pas manqué de faire réagir les acteurs réunis par l’Etat au sein de ce CRHH.

Co-présidente de l’instance au nom du conseil régional, la Vice-Présidente Marie Piqué s’est exprimée au titre des collectivités locales.

« Plus 14 millions de personnes ont des difficultés liées au logement dans notre pays, cela inclus les non-logés, les mal-logés, les mal-isolés, ceux qui paient des loyers trop chers ou encore ceux qui ont des crédits trop chers. Avec la crise actuelle de l’inflation et du pouvoir d’achat que nous connaissons, la question du loyer est au cœur des difficultés de nombreux ménages. Malgré cela, les choix politiques qui sont fait, et les arbitrages financiers qui en découlent, sont totalement dépourvus d’une volonté politique de mettre en œuvre des solutions qui permettent de répondre aux besoins. Plus de 190 000 ménages sont en attente d’un logement social en Occitanie. Chaque année ce chiffre augmente et chaque année les objectifs fixés comme les moyens alloués par l’Etat ne correspondent pas à ce qu’il faudrait », a déclaré la Vice-Présidente Marie Piqué dans son propos introductif.

La fédération des bailleurs sociaux à l’unisson de l’ensemble des acteurs associatifs membres de ce comité régional et des représentants des collectivités locale ont voté contre la proposition de programmation présentée par le Préfet.

Des logements, pas des armes !

« A l’heure où le gouvernement veut imposer des économies budgétaires d’ampleur dans nos finances publiques, il me semble totalement honteux qu’un effort considérable soit annoncé pour la production d’armement, notamment au travers de la mobilisation du Livret A, et qu’en parallèle l’Etat ne soit pas capable d’avoir la volonté politique et financière de faire face à la crise du logement qui nous frappe. C’est d’abord pour envoyer ce message que j’ai voté contre la proposition de programmation présenté aujourd’hui », s’est expliquée Marie Piqué, Vice-Présidente en charge des solidarités, des services publics et de la vie associative.