Nimes - GRDF offre un véhicule à la Banque Alimentaire du Gard

Le 5 mars, GRDF a offert un véhicule à la Banque Alimentaire du Gard renforçant ainsi davantage le partenariat qui unit les deux structures depuis de nombreuses années déjà. Yvan Le Labourier, directeur territorial de GRDF pour le Gard a ainsi remis les clés d’une Renault Clio à Joseph Pronesti, Président de la Banque Alimentaire du département.

Un geste de solidarité pour soutenir le tissu associatif local

Les Banques Alimentaires collectent et stockent des denrées qu’elles redistribuent ensuite à leurs associations partenaires via un réseau de bénévoles qui œuvrent activement au service des plus démunis. L’épicerie solidaire d’Uzès fait partie de ces associations partenaires et le véhicule offert par GRDF lui sera plus particulièrement destiné. Il leur permettra de venir se ravitailler directement auprès de la Banque Alimentaire.

Un partenariat de longue date basé sur des valeurs communes

Au-delà de ce don, GRDF est l’un des partenaires historiques de la Fédération des Banques Alimentaires dont elle partage les valeurs de solidarité et d’entraide. Cela se traduit par un accompagnement financier mais également via la mobilisation interne de ses salariés dont certains participent activement à la grande collecte annuelle, rendez-vous solidaire essentiel pour faire face à une demande toujours plus accrue de produits alimentaires et d’hygiène.