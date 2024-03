France - TRENITALIA ouvrira les ventes d'été à partir du 5 mars 2024

Dès le mardi 5 mars à 8h, Trenitalia ouvrira les ventes d’été sur son site trenitalia.com et l’application Trenitalia France. Ainsi, à toutes celles et tous ceux à qui la douceur des températures donne des envies d’escapades, il sera alors possible de réserver les billets Paris – Lyon, au meilleur prix sur ces 6 prochains mois. Au total, 5 allers-retours quotidiens entre Paris et Lyon sont proposés par la compagnie Trenitalia et ses trains à grande vitesse Frecciarossa.

Anticiper ses vacances d’été, c’est profiter des petits prix !

En effet, réserver à l’avance sur le site internet trenitalia.com, permet de bénéficier de prix avantageux et d’un plus large choix dans la sélection de sa place, autant au niveau du confort parmi les différentes classes proposées à bord - Standard, Business, Executive - que de la position exacte souhaitée du siège dans la voiture. Le choix d’une place en solo, en duo ou en carré pour les voyages à plusieurs est possible grâce à la fonctionnalité Seat Map, disponible gratuitement lors de l’achat du billet.

L’idée + : la Sala Meeting, une salle de réunion privatisée et équipée, permet même à un groupe de 5 voyageurs de se retrouver pour jouer aux cartes ou encore visionner un film ensemble sur l’écran de cet espace exclusif, habituellement dédié aux réunions !

Dans les trains Frecciarossa, les enfants bénéficient de conditions spéciales jusqu’à 14 ans. Les moins de 4 ans peuvent voyager gratuitement, si le siège est partagé avec un adulte (dans la limite d’un enfant par adulte accompagnant). Et les 4 à 14 ans ont quant à eux une remise de 50% sur le tarif adulte Serenità. De plus, dans un souci de personnaliser toujours plus l’expérience, dans les classes Standard et Business, il est possible de choisir gratuitement entre deux atmosphères de voyage au moment de la réservation. D’un côté, l’espace Allegro pour laisser libre cours à ses émotions et papoter dans une ambiance joyeuse et décomplexée. De l’autre, l’espace Silenzio pour regarder un film ou se détendre en toute tranquillité et en silence.

En famille, entre amis et même avec son animal de compagnie, Trenitalia offre une expérience de voyage facilitée pour tous les publics et tous les budgets.

Par ailleurs, tous les billets sont échangeables, sans limite et gratuitement, sous réserve d’ajustement tarifaire. Jusqu’au départ du train, moyennant une retenue de 20%, il reste permis de les annuler et de se faire rembourser. Grâce à cette souplesse tarifaire et à la flexibilité des horaires, il devient facile de planifier son voyage selon ses envies en quelques clics.

Voyager en famille en toute sérénité

Qui dit partir en vacances en famille et à plusieurs, dit prévoir les activités et le repas durant le trajet. Trenitalia a pensé à tout et pour tous afin de faciliter l’expérience de voyage.

Le portail de divertissement via l’application Portale Frecce, disponible sur Apple Store ou Play Store, donne accès gratuitement, grâce au Wifi à bord, à une multitude de contenus comme des jeux d’action, de sport, de course, des films français et internationaux avec sous-titrages, la presse et des dessins animés destinés au jeune public. Les enfants peuvent ainsi regarder un film récent quand les parents écoutent un podcast le temps du voyage.

Et si l’un des enfants venait à avoir une petite faim, le service Easybistrò permet de passer commande* depuis son siège afin d’être livré à la place sans surcoût, sans avoir besoin de quitter des yeux les enfants.

Quant au Bar FRECCIABistrò en voiture 3, proposant un service de restauration à bord, offre la possibilité de dégourdir les jambes des plus grands et les faire patienter jusqu’à destination.

Partir à l’aventure en France avec Trenitalia

Au cœur de cette aventure estivale, Lyon se présente comme une destination idéale, ouvrant la voie vers des vacances à la montagne et en pleine nature. Trenitalia offre ainsi aux voyageurs l'occasion de conjuguer le charme de la ville lumière avec l'émerveillement des paysages montagneux environnants, une escapade parfaite pour prendre le temps de découvrir la beauté des différentes régions et leurs spécialités.

« Nous savons que les vacances d’été sont très attendues par les Français en quête d’évasion, de déconnexion et de soleil. Ils sont de plus en plus nombreux à privilégier le train, moyen de transport plus écologique que la voiture et l’avion, et nous nous en félicitons ! Nous avons hâte de pouvoir les accueillir à bord de nos trains pour la 3ème année consécutive », affirme Marco Caposciutti, Président de Trenitalia France.

Les voyageurs peuvent effectuer leur réservation sur le site trenitalia.com et l’application Trenitalia France, disponible sur App et Play stores. Et pour ceux qui préfèrent acheter en physique, il est possible d’éditer les billets via les bornes en libre-service, mises à disposition à Paris Gare de Lyon, Lyon Part-Dieu, Lyon Perrache ou dans les billetteries Trenitalia situées dans les gares à Paris Gare de Lyon et Lyon Part-Dieu.

* avec un minimum de 5€.

À propos de Trenitalia

Présente dans 5 pays en Europe, Trenitalia est la compagnie ferroviaire italienne, filiale du groupe Ferrovie dello Stato Italiane fondé en 1905 et exploitant du réseau national des chemins de fer italiens. Elle est née le 1er juin 2000 pour respecter l'obligation de séparation des activités de service de transport ferroviaire de celles de gestion du réseau, imposée par la législation européenne. Aujourd’hui, elle opère quotidiennement environ 10 000 trains et transporte chaque année plus d’1 milliard de voyageurs en train et en bus. Depuis plus de 10 ans, elle propose son service de train à grande vitesse, Frecciarossa, aux voyageurs italiens. En 2021, elle le déploie en France et fin novembre 2022, en Espagne.

À propos de Trenitalia en France

Trenitalia est le premier opérateur européen à faire son entrée sur le marché ferroviaire français. Lancée en décembre 2021, son offre de train à grande vitesse vient compléter l’offre existante sur la ligne Paris-Milan, via les gares de Lyon Part-Dieu, Chambéry, Modane, Bardonecchia (depuis le 11 décembre 2022), Turin et, depuis avril 2022, sur la ligne Paris-Lyon (Part-Dieu et Perrache). Suite à un éboulement en Maurienne survenu fin août 2023, le trafic ferroviaire entre la France et l’Italie est suspendu jusqu’à nouvel ordre, seul l’axe Paris-Lyon est assuré.

Plus d’informations sur www.trenitalia.com