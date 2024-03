France - Festival des AOC AOP les 4 et 5 mai 2024 à Cambremer

Rendez-vous les 4 et 5 mai 2024 pour célébrer la diversité des saveurs et perpétuer la tradition culinaire au cœur du Festival des AOC-AOP à Cambremer. Découvrez une expérience joyeuse et conviviale, ponctuée de ventes en direct, food-trucks et ateliers de cuisine.

Créé en 1995, l'événement est devenu un incontournable, marquant la carte nationale et européenne des acteurs culinaires. Cette année, le festival accueille la Corse en tant qu'invitée d'honneur, offrant aux visiteurs une plongée dans la richesse de son terroir gastronomique, incarnée par 9 AOP pour les vins Corses, le fromage Brocciu, la farine de châtaigne, la charcuterie, l'huile d'olive et le miel.



Au programme : Producteurs de qualité reconnus AOC AOP, des tables rondes débats ouverts à tous, des ateliers culinaires avec des chefs, des ateliers pour enfants, concerts et fanfare, food trucks, concours du cru 2024.

Animé par Loïc Ballet, parrain de cette 29e édition, chroniqueur gourmand et curieux, célèbre pour son exploration de la gastronomie française en Triporteur dans les émissions "C'est au programme" et "Télématin" sur France 2.