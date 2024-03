Aigues Mortes - JOB DATING DE L'EMPLOI AGRICOLE

La Communauté de communes Terre de Camargue, en partenariat avec France Travail et l’ANEFA du Gard organise une matinée de recrutement pour les métiers agricoles, le mardi 26 mars, de 9h00 à 12h00, dans les locaux du Service emploi à Aigues-Mortes.

Sur le territoire intercommunal, l’agriculture est un secteur d’activité dynamique où les opportunités d’emploi sont réelles. Les métiers proposés sont très variés et font appel à de multiples compétences : récolte, plantation, conditionnement, conduite d’engin, entretien d’espaces verts… Les postes à pourvoir s’adressent à un large public, avec ou sans expérience.

Uniquement sur rendez-vous

La participation au job dating est conditionnée à inscription car les entretiens sont organisés uniquement sur rendez-vous. Pour participer, les candidats doivent au préalable s’inscrire auprès du service emploi à une des réunions d’information. Ces réunions collectives, d’une durée d’une heure, se dérouleront le mardi 12 (toute la journée) et le vendredi 22 mars (en matinée).

Les recruteurs ont, quant à eux, jusqu’au vendredi 8 mars pour transmettre leurs propositions de postes.

Des entretiens courts pour décrocher un emploi

Les entretiens d’embauche durent une dizaine de minutes et consistent en un 1er contact entre recruteur et candidat. Ce format favorise les rencontres et les échanges et optimise le temps des participants : les recruteurs peuvent faire passer un maximum d’entretiens en un minimum de temps et les candidats rencontrer plusieurs employeurs potentiels en une seule matinée.

Suite à cette première prise de contact, les candidats repérés sont recontactés pour un second entretien plus approfondi.

Renseignements et inscriptions : Service emploi Terre de Camargue – 13 rue du Port à Aigues-Mortes - 04 66 53 61 38 - emploi@terredecamargue.fr.