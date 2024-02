Aigues Mortes - Journée internationale des droits des femmes

A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, Terre de Camargue, au travers de son réseau de médiathèques, et en partenariat avec les villes d’Aigues-Mortes, du Grau du Roi et de Saint-Laurent d’Aigouze, propose toute une série d’évènements et d’animations.

Du jeudi 29 février au samedi 9 mars, les femmes seront donc à l’honneur : ateliers, conférence, spectacles, café des parents, projection concert… le programme est riche, varié et festif !

Des spectacles

La programmation ouvrira le jeudi 29 février, avec un spectacle de danse à 18h30 à la médiathèque André Chamson proposé par le Centre socioculturel Marie Durand. « L’épouse » et « La ménagère » est un diptyque chorégraphique de Rebecca Journo qui explore les différentes facettes d’un même personnage. Jeudi 7 mars, des élues des 3 communes, le réseau des médiathèques et le Centre socioculturel Marie Durand se réuniront pour une soirée festive et engagée. Après un accueil musical à 19h avec la chorale Canto Mar, le public pourra assister, à 20h, à la pièce de théâtre « 1789 Olympe » par le collectif de l’Atre ; une œuvre hommage à la célèbre révolutionnaire, Olympe de Gouges

Des ateliers

Le samedi 2 mars, la compagnie de Théâtre Les Rasants proposera à la médiathèque du Grau du Roi, de 10h à 12h, un atelier d’écriture sur le thème « Femmes de la mer ». Cette animation s’inscrit dans le projet de création théâtrale « Au(x) fil(s) du sel ».

Samedi 9 mars, la médiathèque André Chamson accueillera 2 ateliers pour aider les femmes à gagner en assurance et en sécurité : de 13h30 à 15h30, un atelier théâtre avec la compagnie Artémia Salina et, de 16h à 18h, une initiation au self-défense avec l’association Camargue Boxing.

Une conférence

La psychanalyste Michèle Escande sera invitée le mercredi 6 mars à 18h30 à la médiathèque André Chamson pour une conférence organisée en partenariat avec le Centre socioculturel Marie Durand. Sous le titre « Les femmes super-héros du quotidien », elle relatera le combat que les femmes ont mené pour gagner leur liberté depuis les années 60.

Une projection concert

Nina Simone sera à l’honneur, le vendredi 8 mars à la médiathèque André Chamson avec une projection concert à 18h.

Un café des parents

Le centre socioculturel Marie Durand invitera L’Ecole des Parents et des Educateurs du Gard pour un café des parents, de 10h à 12h, à la médiathèque André Chamson, sur le thème de l’épuisement parental. Obligations familiales, domestiques, conjugales… les charges qui pèsent sur les parents peuvent impacter tout le cercle familial.

Tout le programme est à retrouver dans l’Agenda des médiathèques. D’autres évènements en l’honneur des droits des femmes sont également proposés par les villes d’Aigues-Mortes, du Grau du Roi et de Saint-Laurent d’Aigouze.

JOURNEE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES